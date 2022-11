Les joueurs peuvent tenter de devenir la prochaine étoile filante de Trove avec la dernière mise à jour Reeling in the Stars !

Hambourg, 23 novembre 2022 – Les joueurs peuvent répondre à l’appel de gamigo et son MMO populaire en voxel Trove, pour devenir la prochaine étoile filante du jeu ! Les joueurs peuvent désormais choisir une nouvelle constellation et prendre possession du pouvoir des étoiles pour gagner des bonus intergalactiques avec le nouveau système de Carte du Ciel !

Les Troviens ont découvert le pouvoir des étoiles et cherchent désormais à comprendre comment l’utiliser pour gagner davantage de puissance. Il y a 3 constellations primaires, chacune d’entre elles ayant une spécificité propre. Si le joueur a de la chance, elles peuvent lui accorder des bonus associés à d’autres constellations :

Constellation de la Collecte : Obtenez le pouvoir d’augmenter les gains de récolte et d’expérience

Constellation du Monde : Obtenez des fioles améliorées ainsi que des améliorations personnalisées dans les divers donjons et fouilles

Constellation du Combat : Obtenez une puissance supplémentaire et infligez plus de dégâts physiques et magiques à vos ennemis, ainsi qu’une amélioration des chances de coup critique et des dégâts

Les Troviens pourront aussi faire la rencontre de deux nouveaux PNJ, le Céleste et le Grand Planétaire, avec lesquels ils pourront interagir pour obtenir divers avantages. Parler avec le Grand Planétaire ouvre la Carte du Ciel, montrant les constellations que les Troviens peuvent renforcer à l’aide des sphères célestes et des clés de constellation. Le Céleste est quant à elle en quête de la toute nouvelle monnaie, les Échos Astraux, qui peut être rassemblée en terminant les donjons et grottes du monde. Que les Troviens gardent bien la tête sur les épaules !

Pour les Troviens souhaitant gagner en puissance, la pêche a également été revue, créant une expérience beaucoup plus immersive. De nouveaux appâts ont été ajoutés, et ceux-ci ont divers effets et bonus désormais appliqués directement au joueur. Bien entendu, les Troviens peuvent pêcher sans forcément utiliser de leurre, mais ils ne risqueraient que de trouver de vieilles bottes…?

Que les Troviens ne perdent pas de temps, c’est le moment de sauter en jeu pour atteindre les étoiles !

L’évènement Reeling in the Stars est désormais disponible sur PC, tandis que les versions Xbox, PlayStation et Switch suivront en décembre.