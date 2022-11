Masahiro Sakurai a donné une petite lueur d’espoir au fans de Kid Icarus : Uprising qui rêvent d’un jour voir le jeu sur une console de salon.

Sakurai a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il évoque cette fois la difficulté du jeu. Kid Icarus : Uprising était au centre de l’attention en raison de son mécanisme unique, le Chaudron du démon. Les joueurs peuvent choisir l' »intensité » avant de commencer une étape. Il s’agit d’un système de risque et de récompense : plus l’intensité est élevée, plus le jeu est difficile, mais plus les récompenses sont importantes.

Pour en revenir au sujet principal de notre article, Sakurai a déclaré à un moment donné : « Ce serait vraiment bien de jouer à Kid Icarus : Uprising sur une console de salon. Je me demande si quelqu’un le portera un jour. » Cela fait une décennie que Kid Icarus : Uprising est sorti sur Nintendo 3DS (notre test ici), et les demandes de portage sur console de salon ont été nombreuses depuis. Beaucoup s’accordent à dire que le titre est de grande qualité, mais que les contrôles peuvent être gênants pour certains.

L’une des licences les plus célèbres – et les plus attendues – de Nintendo fait un triomphal retour en 3D. Pit de Kid Icarus revient dans un jeu conçu spécialement pour la console Nintendo 3DS par Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby et de Super Smash Bros., et par son équipe de développement de chez Project Sora. Le Pit(ch) de départ : Medusa, la reine de l’Au-delà, refait surface aux commandes de son armée des Ténèbres. Pit, un ange héroïque aidé par Palutena, la déesse de la lumière et protectrice de l’humanité, a pour mission de combattre les forces du Mal.

Venez à bout de Médusa et de ses sbires, autant sur terre que dans les airs ! Un gameplay au service de l’action : Pit se dirige de la main gauche avec le Pad circulaire tandis que la main droite équipée du stylet dirige la cible sur l’écran tactile. Chaque exemplaire du jeu comprend un mini support gratuit permettant de surélever la Nintendo 3DS et offre un confort de jeu optimal pour de longues parties. Savoir s’équiper dans les airs : collectionnez jusqu’à 9 catégories d’armement différentes, allant de l’arc aux griffes. Les joueurs peuvent apprendre et maîtriser les pouvoirs de chaque arme, et ainsi sélectionner la meilleure arme en fonction des situations et des préférences. Un voyage pour tout type de joueurs : grâce au Chaudron Maléfique, les joueurs peuvent régler la difficulté du jeu sur une échelle de 0,0 à 9,0 et ceci pour chaque chapitre.

Plus le curseur est élevé et plus les ennemis deviennent agressifs, possèdent plus d’énergie et frappent plus fort. La contrepartie : le joueur peut récupérer de cœurs et d’armes puissantes (les cœurs servant à acheter de nouvelles armes). Par défaut, la difficulté est réglée sur 2,0 mais les joueurs peuvent la régler avec précision, à raison de paliers de 0,1 degrés. Pour augmenter celle-ci, les joueurs doivent parier en utilisant de plus en plus de cœurs dans le Chaudron Maléfique. Si le joueur est vaincu pendant le chapitre, certains cœurs seront perdus et l’intensité sera automatiquement réduite. Kid Icarus: Uprising est compatible avec le pad circulaire Pro pour offrir à tous les joueurs gauchers une prise en main aisée. Grâce au pad circulaire Pro, le joueur tient le stylet dans la main gauche et utilise le pad circulaire avec la main droite.