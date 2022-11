A Plague Tale: Requiem, l’aventure médiévale spectaculaire et ancrée dans un monde fantastique violent, a été nominé dans pas moins de cinq catégories pour les Game Awards 2022, y compris pour le très convoité prix du Jeu de l’Année ! Asobo Studio et Focus Entertainment se réjouissent de cette reconnaissance, qui confirme l’accueil extrêmement positif du jeu.

Une partie de ce succès revient indéniablement à la bande-son remarquable du jeu, également nominé aux Game Awards, composée par Olivier Derivière et mettant en vedette des artistes de classe mondiale. Un concert exceptionnel a été donné à l’occasion de la sortie du jeu et sera disponible sur YouTube pour célébrer le succès du lancement et des nominations aux Game Awards. Regardez la première du concert sur YouTube , aujourd’hui à 18h00 CET.

Cinq nominations aux Game Awards Les cinq nominations de A Plague Tale: Requiem aux Game Awards 2022 sont : Jeu de l’Année , récompensant un jeu qui offre la meilleure expérience possible dans tous les domaines, créatifs et techniques;

, récompensant un jeu qui offre la meilleure expérience possible dans tous les domaines, créatifs et techniques; Meilleure Action/Aventure , pour le meilleur jeu d’action/aventure, combinant combat, exploration et résolution d’énigmes;

, pour le meilleur jeu d’action/aventure, combinant combat, exploration et résolution d’énigmes; Meilleure Narration , pour une narration et un développement narratif exceptionnels dans un jeu;

, pour une narration et un développement narratif exceptionnels dans un jeu; Meilleur Bande-son et Musique (Olivier Derivière), pour une musique exceptionnelle, comprenant une musique, une chanson originale et/ou une bande-son sous licence;

(Olivier Derivière), pour une musique exceptionnelle, comprenant une musique, une chanson originale et/ou une bande-son sous licence; Meilleure Performance (Charlotte McBurney – Amicia), décernée à une personne pour la voix off, la capture de mouvement et/ou de performance; Les joueurs ont jusqu’au 7 décembre à 18h PT pour voter et participer aux choix des gagnants dans toutes les catégories via thegameawards.com ! L’OST magistrale sur le devant de la scène A Plague Tale: Requiem est un voyage émotionnel intense, enrichi par les compositions poignantes d’Olivier Derivière. Compositeur passionné de jeux vidéo et star internationale dans le domaine, il a remporté de nombreux prix et une nomination aux BAFTA 2017. Son degré d’implication est rare chez les compositeurs de jeux vidéo, plaçant le gameplay au centre de ses considérations et influençant même le développement par son travail. Parmi les interprètes exceptionnels qui ont collaboré avec Olivier Derivière sur la bande-son figurent Eric-Maria Couturier – membre distingué de l’Ensemble Intercontemporain – et le Choeur de chambre philharmonique d’Estonie, deux fois lauréat d’un Grammy Award, qui apportent des voix envoûtantes aux compositions. Tous participent à la performance unique diffusée sur YouTube !