Le développeur et éditeur français de jeux vidéo connait une forte croissance, soutenu par le succès historique de Northgard.

Bordeaux, France – 28 novembre 2022 – Shiro Games est ravi d’annoncer que Northgard, le célèbre jeu de stratégie Viking, a passé le cap des 3 millions de joueurs depuis son lancement initial en 2018. Le studio n’a cessé d’ajouter de nouveaux contenus au jeu depuis sa sortie, récemment avec le Clan de l’Aigle, qui propose désormais 15 clans au choix, des options multijoueur et différents niveaux de difficulté pour s’adapter à tous les styles de jeu. De nouveaux contenus arrivent bientôt, pour apporter plus de défi et de nouveauté aux joueurs historiques et aux nouveaux venus.

Parallèlement à cet impressionnant succès, le studio indépendant français fête ses 10 ans ce mois-ci. Basé à Bordeaux, le développeur et éditeur de jeux vidéo a récemment accueilli 10 nouvelles recrues, portant l’effectif total à 60. L’entreprise connaît une forte croissance, portée par les succès historiques d’Evoland et Northgard et les lancements récents de Dune : Spice Wars et Wartales en accès anticipé, tous deux salués par la critique et le public.

Le studio gère une grande partie de sa technologie et dispose d’un catalogue diversifié de six jeux. Deux projets non annoncés sont également en cours de développement et Shiro Games prévoit d’embaucher 20 nouvelles personnes au cours de l’année à venir. Dans le même temps, le studio développe une activité d’édition baptisée Shiro Unlimited, pour accompagner les jeunes studios indépendants dans le développement de titres originaux tels que Decarnation ou Abyssals (sortie prévue en 2023).

« Nous avons fondé Shiro Games dans le but de créer les jeux vidéo auxquels nous aimerions jouer, et nous suivons cette voie depuis le début. Pendant une décennie, nous avons créé nos propres franchises à partir de zéro, y compris Evoland, Northgard et Wartales, et avons travaillé avec des partenaires renommés de l’industrie sur des projets tels que Dune : Spice Wars.” déclare Nicolas Cannasse, PDG de Shiro Games. « Nous travaillons déjà sur deux nouveaux jeux, nos équipes talentueuses s’agrandissent et nous sommes prêts à poursuivre cette mission créative dans les années à venir« .