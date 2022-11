Frappez la balle sur 21 trous différents, issus de la série complète des jeux Wii Sports, et affrontez le monde entier en mode golf éliminatoire, dans lequel huit joueurs s’affrontent pour éviter l’élimination

29 novembre 2022 – Redressez vos épaules et pliez bien les genoux pour un swing parfait : le golf, dernier ajout gratuit du jeu Nintendo Switch Sports, débarque enfin sur Nintendo Switch. Une mise à jour gratuite est disponible dès maintenant*, et ajoute la discipline du Golf au catalogue déjà existant, pour un total de sept sports jouables.

Visez le green sur 21 trous différents, tous issus de la série des Wii Sports, et prenez le départ entre amis en mode local** ou en mode en ligne***. Autre nouveauté, jouez jusqu’à huit dans le tout nouveau mode en ligne golf éliminatoire. Au terme de chaque manche, la joueuse ou le joueur accumulant le plus de coups sera éliminé(e) !

Si vous ne connaissez pas encore Nintendo Switch Sports, le Golf vient s’ajouter à 6 autres disciplines à partager avec vos proches ! Amusez-vous avec les disciplines du Football, du Volley-ball, du Bowling, du Tennis, du Badminton ou encore celle du Chambara : Nintendo Switch Sports vous fera bouger et plonger au cœur même de l’action grâce aux manettes Joy-Con. En tirant profit de nombreuses options pour s’amuser à plusieurs, parents et amis pourront choisir de se retrouver sur la même console Nintendo Switch ou de participer à des sessions en ligne.

Vous pourrez même personnaliser l’apparence de votre Sportsmate ou de votre avatar Mii, et leur attribuer des accessoires pour refléter au mieux votre style. Remportez davantage d’objets en disputant des parties aléatoires en ligne afin de modifier votre apparence au fil du temps, à grand renforts d’éléments ajoutés régulièrement, comprenant désormais des accessoires de Golf.

Une mise à jour gratuite du jeu Nintendo Switch Sports (notre test ici, ndlr) est disponible dès maintenant, ajoutant le Golf à la liste des disciplines, pour un total de sept sports disponibles. Joueuses et joueurs peuvent frapper la balle sur 21 trous différents, issus de la série des Wii Sports, et jouer avec parents et amis en mode local ou en ligne, ou encore s’amuser avec le tout nouveau mode en ligne golf éliminatoire.

*Mise à jour logicielle gratuite requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises.

**Des accessoires, jeux et/ou consoles peuvent être nécessaires pour jouer à plusieurs (vendus séparément).

***Connexion Internet requise pour les parties en ligne. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. Plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.