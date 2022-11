COPENHAGUE, Danemark – 29 novembre 2022 – Startup Company, le jeu de simulation de gestion d’une entreprise du développeur Hovgaard Games et de l’éditeur 2Awesome Studio accueillera de nouveaux PDGs sur PlayStation 5|4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le jeudi 26 janvier 2023. Il s’est déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires sur Steam.

Dans Startup Company, les futurs entrepreneurs peuvent concrétiser leurs rêves en fondant un site web dans leur domaine d’expertise. Que ce soit pour fonder un réseau social, un service de stream ou encore une application de rencontre, le chemin pour prospérer ne sera pas de tout repos ! Un bon CEO se doit d’améliorer les fonctionnalités de son service, de lancer des campagnes marketing efficaces, mais surtout de maintenir ses employés heureux (leur demander de travailler le week-end ou les juger sur le nombre de lignes de codes produites est sans doute une idée stupide par exemple !).

La clé de la réussite d’une entreprise, ce sont ses employés ! Partez à la chasse aux meilleurs designers pour créer toute votre interface et engagez des chercheurs pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Les développeurs se chargeront du backend, du réseau, de la base de données et permettront de maintenir les résultats de l’entreprise à un niveau maximal. Vous aurez également la possibilité de former de nouvelles recrues afin d’améliorer leurs compétences. Et puisque les mots doux cela ne paye pas le loyer, augmentez vos employés et limitez ainsi le turn-over.

Mettez à jour le site Web de l’entreprise avec de nouvelles fonctionnalités et augmentez ainsi la satisfaction des clients. Utilisez les envois d’e-mails, les publicités télévisées, les podcasts et les bannières publicitaires pour mettre en avant vos services et rassembler suffisamment d’utilisateurs pour devenir le site numéro un. Concevez et rénovez le bureau au fur et à mesure que l’entreprise se développe afin de proposer les meilleures conditions de travail possibles.

Startup Company sera disponible sur PlayStation 5|4, Xbox X|S, et Nintendo Switch dès le 23 janvier 2023. Le jeu sera proposé en français et au prix de 12.99 €. Pour plus d’informations, vous pouvez suivre 2Awesome Studio sur Twitter ou les pages officielles du développeur Hovgaard Games et de l’éditeur 2Awesome Studio.