Découvrez les secrets cachés de cette mystérieuse communauté entourée d’une forêt sinistre.

Hambourg, Allemagne, 30 novembre 2022 – Children of Silentown, le sombre jeu d’aventure en point-and-click, sera disponible le 11 janvier 2023 prochain. Les développeurs Elf Games et Luna2 Studio se sont associés à l’éditeur Daedalic Entertainment afin de proposer une histoire envoûtante sur la peur et la séparation sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

L’histoire suit Lucy, une jeune fille qui grandit dans un village au cœur d’une forêt peuplée de monstres. Elle y découvre peu à peu les mystères qui l’entourent. Le jour, Lucy passe son temps avec ses amis ou à aider sa mère. Mais la nuit, elle est hantée par de terribles cauchemars, à force d’entendre d’horribles grognements provenant des limites de la ville. Une chose est claire pour elle : l’obscurité cache de terribles dangers et elle ne doit jamais mettre les pieds dans la forêt. Mais lorsqu’une tragédie survient, elle n’a d’autre choix que de s’enfoncer dans la forêt et d’affronter ses peurs.

Children of Silentown est un jeu d’aventure sombre de type point-and-click avec un style artistique unique dessiné à la main, accompagné d’une ambiance sonore permettant de créer un monde d’une beauté envoûtante. Les joueurs doivent trouver des notes, collecter des objets et les combiner pour résoudre des énigmes et jouer à des mini-jeux afin de découvrir les secrets de Silentown et de la forêt. De plus, l’apprentissage des chansons est primordial pour communiquer avec les autres et progresser dans le jeu. Cet outil permet même aux joueurs de façonner l’histoire de Lucy et de vivre plusieurs fins.

Les joueurs intéressés peuvent déjà essayer le prologue gratuitement sur Steam. Le jeu complet sortira le 11 janvier 2023 sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.