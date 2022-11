LYON, France, 30 novembre 2022 – Bandai Namco Europe et Red Games Co demandent aux joueurs de se préparer à affronter les vacances grâce à un contenu spécial à durée limitée dans LEGO® Brawls. La mise à jour gratuite tout le mois de décembre, intitulée « Jingle Brawls », est disponible pour tous les possesseurs du jeu vidéo LEGO® Brawls et comprend 22 mini-figurines festives LEGO, un niveau Winter Wonderland avec un nouveau mode de jeu et d’autres contenus sur le thème des fêtes, disponibles du 1er au 31 décembre.

LEGO Brawls est un jeu d’action familial multijoueur et multiplateforme (cross-play) qui peut être apprécié par des joueurs de tous âges, de tous niveaux et de toutes préférences de jeu. Les joueurs construisent et combattent avec des mini-figurines LEGO personnalisées et uniques, adaptées à leur personnalité, leur stratégie et leur style de jeu. Avec plus de 77 trillion de possibilités de personnalisation, les joueurs peuvent choisir n’importe quelle combinaison de pièces, d’accessoires, d’armes de mêlée, de bonus, d’émoticônes et de noms pour construire leur guerrier. De plus, le jeu propose des niveaux emblématiques basés sur des thèmes LEGO, des thèmes classiques comme le Château Fort LEGO ou l’univers spatial, ainsi que les thèmes préférés des fans comme LEGO Jurrasic World™, LEGO NINJAGO®, et LEGO Monkie Kid™.