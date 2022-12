Faites le plein de folles aventures avec 2 jeux Doctor Who !

Paris & Walnut Creek (Californie), le 1er décembre 2022 –Maximum Games et Microids Distribution France (MDF) sont heureux d’annoncer que le jeu Doctor Who: Duo Bundle est désormais disponible en versions physiques en France sur PlayStation 4, consoles Xbox One et Nintendo Switch.

Affrontez les Weeping Angels, les Cybermen, les Daleks et bien d’autres ! Rejoignez le Treizième Docteur (Jodie Whittaker) et le Dixième Docteur (David Tennant) dans une aventure épique dans l’espace et le temps dans Doctor Who : The Edge of Reality, et faites équipe avec Petronella Osgood pour résoudre un effrayant mystère de téléphone trouvé dans Doctor Who : The Lonely Assassins. Le Duo Bundle comprend également une page d’autocollants exclusifs !

Caractéristiques de Doctor Who: The Edge of Reality – Deluxe Edition :

UNE HISTOIRE ORIGINALE DE DOCTOR WHO : Pénétrez dans le Chaosverse, où la réalité elle-même est menacée par une série d’anomalies qui brisent le temps, et faites équipe avec deux formidables Docteurs pour découvrir un mystère complexe…

UNE NOUVELLE NÉMÉSIS RÉVÉLÉE : Faites face à une nouvelle menace terrifiante et affrontez les monstres classiques de Doctor Who, notamment les Daleks, les Anges pleureurs et les Cybermen.

UN GAMEPLAY D'AVENTURE PALPITANT : Désormais disponible sur les plateformes non-VR, Doctor Who : The Edge of Reality propose un tout nouveau gameplay, de nouveaux défis et de nouveaux lieux à explorer, avec une histoire réimaginée et étendue qui s'appuie sur le jeu précédent Doctor Who : The Edge of Time.

Doctor Who: The Edge of Reality – Deluxe Edition inclut : Le tournevis sonique du neuvième docteur, le tournevis sonique du dixième docteur, le tournevis sonique du onzième docteur, le tournevis sonique du douzième docteur, les gants en cuir de Gallifrey, les gants en cuir du douzième docteur, les gants de Cyberman et les gants de River Song.

Caractéristiques de Doctor Who: The Lonely Assassins :

UNE HISTOIRE ORIGINALE DE DOCTOR WHO : Reprenant là où l’épisode emblématique « Blink » s’était arrêté, ce jeu met en scène les Anges pleureurs, de retour pour semer la terreur une fois de plus… UNE NOUVELLE NÉMÉSIS PÉTRIFIANTE : Affrontez un mal jamais vu auparavant. Aucun téléphone n’est sûr ! DES PERSONNAGES AUTHENTIQUES : Travaillez aux côtés de Petronella Osgood (jouée par Ingrid Oliver) pour enquêter sur des événements mystérieux. Retrouvez également Finlay Robertson dans le rôle de Larry Nightingale, et Jodie Whittaker pour une apparition spéciale comme voix du Docteur. UN JEU DE TÉLÉPHONE PERDU : Fouillez des messages, des e-mails, des vidéos, des photos et bien plus encore pour découvrir des indices, résoudre des énigmes et révéler la vérité.