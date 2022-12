Dead Secret Circle est un jeu de casse-tête aventure conçu pour les inconditionnels des jeux d’horreur classiques, édité par le studio californien Robot Invader (voir également le test de Wind-up Knight 2) en 2018 sur PC / Oculus Go, et deux ans plus tard sur Switch. Plutôt du genre point and click et adapté pour l’Oculus principalement en termes de gameplay.

“J’ai peur d’ouvrir les yeux, j’ai peur de les fermer”

Suite directe et acclamé par la critique de Dead Secret, nous quittons la campagne du Kansas de 1965 pour une nouvelle enquête de Patricia Gable sur un tueur en série au rire sinistre armé d’un rasoir dans un immeuble condamné à East Chicago, en 1971.

Elle y fera la rencontre de quelques personnes vivant en marge de la société trop pauvres ou trop entêtées pour quitter les lieux. Mais seront-ils de bonne foi ? Rien n’est moins sûr, chacun d’entre eux cachant un secret.

Le plus curieux dans cette histoire ? Patricia a l’étrange impression d’y avoir déjà mis les pieds.

Le jeu démarre dans l’immeuble de Chicago, nous prenons le contrôle d’une jeune femme qui emprunte l’ascenseur pour se rendre au 4ème étage. Soudain, tout devient froid et sombre, comme si nous étions attendus. Nous nous dirigeons donc vers l’appartement 403 et nous retrouvons nez à nez avec le tueur au rire sinistre (The laughing man). Est-elle morte ? C’est ce que nous allons découvrir en jouant au titre.

Nous prenons ensuite le contrôle de Patricia dans son appartement ; quelqu’un frappe à la porte et avant de pouvoir l’ouvrir, une photographie de l’immeuble glisse sous l’encadrure de la porte avec au dos l’adresse. L’enquête commence donc maintenant.

Les évènements du premier épisode sont importants, et si nous n’y avons pas joué nous serons un peu perdus malgré les rappels qui seront faits durant notre aventure.

Cela est bien dommage car les éléments scénaristiques et visuels sont plutôt bien faits, et nous sommes entraînés dans cette chasse au tueur en série assez facilement, tel un cluedo géant dans un immeuble condamné.

Nous basculons entre les phases d’enquêtes à interagir avec les éléments du décor pour obtenir des infos diverses et variées, et également échanger avec les pensionnaires de l’immeuble pour pouvoir mettre la main sur le tueur ; et les phases de cauchemars de Patricia où, de manière abstraite et astrale, elle continue d’enquêter sur l’endroit, mais dans le passé. Là est l’importance du personnage, car suite à une étrange expérience au Kansas 5 ans plus tôt, elle se retrouve à voir des éléments passés qui interfèrent avec le présent, ce qui l’aidera finalement dans son enquête.

Il faudra donc passer l’environnement au peigne fin car le jeu est bourré d’éléments interactifs et donc d’indices. Il en va de même pour les échanges avec les habitants de l’immeuble. Parfois, nous n’avons qu’un élément de choix de conversation, et parfois plusieurs, ce qui peut amener à différentes fin du jeu (au nombre de 5 actuellement, peut-être plus).

Le gameplay reste simple, on se déplace avec le stick gauche, on regarde avec le stick droit et la touche action A pour agir sur l’environnement. Ne jouons surtout pas avec l’écran tactile car c’est une horreur, cela déplace la camera à une vitesse folle comme si nous étions en VR, et c’est, de ce fait, pas non plus pratique pour jouer au vu du positionnement de nos mains sur la Switch.

Quelques énigmes à résoudre, des casse-têtes à compléter, etc… Et surtout survivre, car oui, de temps à autres nous ferons face au tueur. Lui est armé, et nous non ! Alors nous allons devoir “marcher” vite et nous cacher ou ce sera notre fin.

La bande-son signée Ben Prunty (FTL, Darkside Detective, Into the Breach) nous met dans l’ambiance de ce thriller psychologique. Quelques petits jumpscares également bien amorcés ; bref, nous sommes conquis par un jeu d’horreur classique comme nous l’attendions.

Malheureusement, et c’est le point noir du titre : il est seulement en anglais. Il nous faudra avoir de bonnes notions d’anglais pour comprendre le scénario, surtout qu’il faudra beaucoup… Beaucoup… Beaucoup lire (les dossiers d’enquêtes, les phases de dialogues personnages, les pensées de Patricia lors d’interactions sur le décors et les indices, et les notes du lecteur cassette).

Dead Secret Circle est disponible sur le Nintendo eShop pour 15,62€.

Conclusion 6.8 /10 Un bon titre faisant suite à Dead Secret : très bonne ambiance, scénario intéressant tel un cluedo, mais le titre souffre de par sa sortie en VR d’une méconnaissance du jeu et donc de la non popularité du titre. Peu l’ayant testé, faute de matériel. Coté durée de vie, comptez 2 à 5h de jeu selon les joueurs. Il y a tellement d'objets à collecter et de documents cachés que tout lire et tout fouiller prend tout de même pas mal de temps. LES PLUS bon thriller psychologique

bon thriller psychologique nombreuses références réelles dans certains indices

nombreuses références réelles dans certains indices ambiance épouvante présente

ambiance épouvante présente la musique nous plonge dans le titre facilement, ce n’est pas répétitif ni agaçant LES MOINS seulement en anglais, le langage est assez soutenu

seulement en anglais, le langage est assez soutenu beaucoup de collectibles et de documents cachés

beaucoup de collectibles et de documents cachés difficile de comprendre l’histoire si nous n’avons pas joué à Dead Secret premier du nom Détail de la note Gameplay 0

Scénario 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie 0