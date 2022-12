L’éditeur Bandai Namco et le développeur HYDE ont annoncé que le nombre total d’expéditions et de ventes numériques de Digimon Survive a dépassé les 800 000 exemplaires.

Digimon Survive (notre test ici) a été lancé sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 28 juillet au Japon, puis sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam le 29 juillet dans le monde entier.

Digimon Survive mélange le style du visual novel et du RPG tactique pour vous proposer un jeu se déroulant dans un monde mystérieux où monstres dangereux et terribles combats mettront à l’épreuve vos capacités de survie. Alors qu’il participait à un voyage scolaire, Takuma Momozuka a été projeté dans un monde peuplé d’ennemis terrifiants et d’alliés incongrus. Aidez Takuma et ses amis à rentrer chez eux. Créez votre propre histoire dans ce visual novel palpitant aux combats au tour à tour.

Une expérience de visual novel fascinante

Participez à ce sombre récit d’amitié et de survie proposant une narration captivante, des personnages uniques et des choix décisifs qui pourront entraîner des conséquences sinistres.

Un monde mystérieux

Explorez de nouveaux lieux étranges regorgeants de secrets et de digimon à recruter.

Le pouvoir est entre vos mains

Vos choix ont des conséquences sur le jeu : vos liens avec les autres personnages, les évolutions des digimon et le dénouement de votre aventure.

Un gameplay stratégique et palpitant

Persuadez vos ennemis de rejoindre votre équipe et faites-les évoluer pour qu’ils se battent à vos côtés lors d’affrontements au tour à tour captivants.