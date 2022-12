Pour changer un peu de nos habituelles manettes Hori ou PowerA disponibles en boutiques, on a eu la chance d’avoir la confiance de Brook Gaming pour tester leur nouvelle manette Vivid pour Nintendo Switch. D’origine chinoise, elle n’est pas encore disponible à la vente chez nous mais ne devrait pas tarder à arriver. Disponible en deux coloris, Aqua Blue et Sunshine Yellow, pour coller avec les couleurs Animal Crossing, sûrement, les images de notre test seront basées sur le second coloris que nous avons reçu.

Première chose la plus importante pour une manette, le confort de la prise en main. Comme souvent avec ce type de contrôleur moins cher que la manette pro de Nintendo, la Vivid parait bien plus cheap et, une fois en main, est bien plus légère. Je fais partie des gens qui aiment avoir une manette bien lourde, mais il y a des adeptes de la légèreté, et il faut reconnaître que c’est toujours plus pratique en voyage. Après quelques minutes de jeux, on oublie volontiers ce petit détail, et c’est toujours la preuve que cette manette propose une bonne prise en main et un confort de jeu acceptable.

Côté possibilités, la manette est sans fil, propose le gyroscope qui semble aussi précis que sur d’autres périphérique et des vibrations classiques. Logiquement, et habituellement, pas de vibrations HD rumble, chasse gardée de Nintendo. La Vivid de Brook propose aussi un autofire, un Mode Turbo et des macros via quatre boutons supplémentaires (turbo, paramètres, AL et AR) et un interrupteur supplémentaire derrière pour activer les modes Macro et Shoot. Si vous pensiez que ces features étaient d’un autre temps, elles sont bien présentes et c’est une super nouvelle pour les joueurs qui l’utilisent.

Vous pouvez lancer le mode Turbo à n’importe quel bouton de manière assez intuitive, ce qui sera particulièrement utile pour les shoot’em up qui n’ont pas de tir rapide dans le jeu. De plus, vous pouvez enregistrer des macros de trente secondes de séquences de pression sur les boutons, ce qui peut être utile pour l’auto-grinding dans certains RPG et pour réussir des combos dans les jeux de combat difficiles. Enfin, vous pouvez activer le mode Shoot qui rend les sticks plus précis (moitié moins sensibles) lorsque vous maintenez le bouton AL ou AR.

Mais il faudra un peu de logique ou un bon traducteur, le manuel disponible dans notre boite étant en chinois. Autre information intéressante, la manette propose l’option wake-up qui, comme le pad pro, allume la console via la manette si elle n’est pas déjà allumée. L’autonomie annoncée est de quinze heures, ce qui correspond à nos estimations en jeu. La recharge se fait en trente minutes.

Dans la boîte de la Vivid, vous trouverez également un câble de charge USB-A vers USB-C, quatre housses pour sticks analogiques en caoutchouc avec des empreintes de pattes ( deux jeux de couleurs différentes), et une feuille d’autocollants représentant la mascotte de Brook.

Une autre surprise intéressante est un support de téléphone qui se fixe directement sur la manette et vous permet de jouer à des jeux mobiles avec votre téléphone connecté via Bluetooth sur un smartphone Apple ou Android. La manette est aussi compatible sur PC via Windows, ce qui la rend plutôt utile en mode couteau suisse. La connexion Bluetooth est fluide et simple, peu importe l’appareil. J’ai tenté de la connecter sur une Xbox Series X sans succès, comme souvent avec les consoles New Gen qui sélectionnent leurs périphériques. J’ai aussi voulu la tester sur une PS5, mais je me suis rappelé que j’avais une race et que, non, je n’avais pas acheté cette immondice. Désolé.

Conclusion Pas encore disponible chez nous, la manette sans fil Vivid de Brook nous a fait peur sur le premier retour, pour ensuite nous convaincre une fois manette en main. Tout ce qu’on attend d’une manette à ce prix est là, et même plus. Il faudra peut-être passer outre le design assez … hésitant et qui ne plaira pas à tout le monde, surtout coloriquement parlant.