Alors que l’on fête en ce moment les 10 ans de la Wii U, console et période que l’on a oublié avec plaisir, je vous propose un top des jeux Wii U les plus vendus de tous les temps aux États-Unis.

Super Smash Bros. pour Wii U a terminé à la première place. Splatoon, une nouvelle IP de la génération, a réussi à entrer dans le top 5. Quelque chose qui mérite également d’être noté est que Zelda : Breath of the Wild est dans le classement même si c’était le dernier gros jeu pour la console et que toute l’attention était concentrée sur la Nintendo Switch.

Voici la liste complète des jeux Wii U les plus vendus de tous les temps aux États-Unis, en fonction des ventes en dollars :

1. Super Smash Bros. for Wii U

2. Mario Kart 8

3. Super Mario Maker

4. Super Mario 3D World

5. Splatoon

6. New Super Mario Bros. U

7. Mario Party 10

8. Zelda: Breath of the Wild

9. Pokken Tournament

10. Donkey Kong Country: Tropical Freeze