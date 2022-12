Ravenscourt et Voxler sont heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie du pack de DLC « Christmas Hits », comprenant 5 nouvelles chansons pour Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux. Ce pack est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Xbox. Il sortira également sur Nintendo Switch™ le 26 décembre 2022 .

Playlist du pack « Christmas Hits » :

Queen Thank God It’s Christmas Coldplay Christmas Lights Shakin Stevens Merry Christmas Everyone Robbie Williams feat. Nicole Kidman Something Stupid Mabel Loneliest Time Of Year

Pour plus d’informations concernant le jeu, visitez le site officiel https://letssing-2023.com .