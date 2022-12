Londres, Royaume-Uni, le 6 décembre 2022. The Pokémon Company International et Nintendo ont révélé de nouvelles informations sur Koraidon et Miraidon, deux Pokémon légendaires de la région de Paldea aperçus dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Koraidon ​(Pokémon Écarlate)

Koraidon est parfaitement conscient de sa force démesurée et agit comme s’il ne se sentait jamais menacé par ses adversaires. Il se méfie des êtres humains, mais sa nature curieuse pousse parfois ce Pokémon capricieux à jouer avec eux.

Dans sa Forme Finale, la puissance phénoménale de ses pattes lui permet de se propulser à plus de vingt mètres dans les airs. Il fond alors sur sa cible à toute vitesse, s’abat sur elle de tout son poids et lui inflige des coups ravageurs.

Le talent de Koraidon : Pouls Orichalque

​​

​Pouls Orichalque, le talent de Koraidon, apparaît pour la première fois dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Koraidon invoque le soleil lorsqu’il entre au combat. Quand les rayons du soleil sont intenses, son Attaque augmente.

Une nouvelle capacité : Nitro Crash

Nitro Crash est une capacité physique de type Combat que Koraidon peut apprendre. Il s’élance haut dans les airs puis fond sur son adversaire en tournoyant, avant de plaquer ce dernier au sol dans une forte explosion. Si la capacité est super efficace, sa puissance augmente encore plus.

Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Combat/Dragon

​Taille : 2,5 m

​Poids : 303,0 kg

​Talent : Pouls Orichalque

Miraidon (Pokémon Violet)

Bien qu’il semble habitué à la présence humaine, Miraidon choisit soigneusement les personnes dont il s’entoure grâce à son sens aigu de l’observation et à sa capacité à cerner les individus. Il possède un tempérament calme et serein. Son expression faciale est quasi invariable : seuls ses yeux changent de forme et de couleur. Il est donc difficile de savoir exactement ce que ressent Miraidon derrière ses traits impassibles.

Dans son Mode Ultime, Miraidon flotte dans les airs et s’octroie ainsi une position avantageuse vis-à-vis de ses adversaires restés au sol. Les attaques provenant de ses griffes et de ses crocs sont chargées d’électricité. Quand il frappe avec sa queue, l’énergie générée par ses organes lui permet de mettre K.O. d’un seul coup ses adversaires, même les plus coriaces.

Le talent de Miraidon : Moteur à Hadrons

​​

​Moteur à Hadrons, le talent de Miraidon, apparaît pour la première fois dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Grâce à ce talent, Miraidon crée un champ électrifié lorsqu’il entre au combat. Tant que ce champ est actif, l’Attaque Spéciale de Miraidon augmente.

Une nouvelle capacité : Turbo Volt

Turbo Volt est une capacité spéciale de type Électrik que Miraidon peut apprendre. Miraidon fonce vers le sol en tournoyant, puis il zigzague comme un éclair vers sa cible, qu’il frappe d’une grosse décharge électrique. Si la capacité est super efficace, sa puissance augmente encore plus.

Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Électrik/Dragon

​Taille : 3,5 m

​Poids : 240,0 kg

​Talent : Moteur à Hadrons