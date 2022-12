9 décembre 2022 – Lors de la cérémonie des Game Awards 2022, Nintendo a dévoilé en exclusivité mondiale deux bandes-annonces pour des jeux à paraître sur Nintendo Switch. La première est celle de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, nouvel opus dans la série des Bayonetta avec en vedette Cereza, une jeune apprentie-sorcière, avant que celle-ci ne devienne bientôt la célèbre « Bayonetta ». Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon arrive sur Nintendo Switch le 17 mars 2023.

La deuxième bande-annonce porte sur le Pass d’extension pour Fire Emblem Engage, un prochain contenu additionnel payant pour le dernier volet de la célèbre série des RPG stratégiques. Fire Emblem Engage débarque sur Nintendo Switch le 20 janvier 2023, et le Pack 1 du Pass d’extension* sera disponible dès la date de lancement, suivi de trois packs additionnels, à paraître d’ici la fin de l’année 2023.

Outre ces nouvelles bandes-annonces, Nintendo a aussi remporté plusieurs récompenses lors de l’événement annuel des Game Awards. Bayonetta 3 a remporté le prix du Meilleur jeu d’action, tandis que Kirby et le monde oublié a remporté le prix du meilleur jeu familial, Splatoon 3 celui du meilleur jeu multijoueur et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom celui du jeu le plus attendu.

Dans Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, joueuses et joueurs incarnent Cereza, une jeune apprentie sorcière, et débutent leur périple dans une forêt interdite afin d’acquérir un pouvoir pour sauver leur mère. Ce nouveau jeu offre à la fois un style singulier, inspiré des livres d’images, et un gameplay encore jamais vu dans la série des Bayonetta. En contrôlant à la fois Cereza et Chouchou, son démon partenaire, joueuses et joueurs explorent, combattent, et viennent à bout des énigmes pour aider Cereza à pénétrer au plus profond de la forêt.

Nul besoin d’attendre pour découvrir un aperçu du jeu. Une courte démo jouable de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est accessible via Bayonetta 3. Les joueuses et joueurs qui auront acheté avec la monnaie spéciale du jeu l’ancien livre illustré dans la boutique de Rodin, Les Portes de l’Enfer, pourront accéder à cette démo, après avoir débloqué celle-ci à l’aide de trois clés.

Dans une autre bande-annonce dévoilée lors des Game Awards, le Pass d’extension pour Fire Emblem Engage (payant) a été présenté pour le prochain jeu Fire Emblem Engage. Le premier de quatre packs de DLC sera lancé le 20 janvier 2023, date de la sortie du jeu sur Nintendo Switch. Ce pack ajoutera une multitude de contenus, notamment Edelgard, Dimitri et Claude, issus de Fire Emblem: Three Houses, incarnant l’un des Emblèmes du jeu. Tiki de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sera aussi présent, incarnant un autre Emblème. Les Emblèmes peuvent être invoqués dans Fire Emblem Engage pour combattre aux côtés des héros principaux, ce qui améliore leurs stats et facilite leurs combats. De plus amples informations sur les trois autres packs du Pass d’extension pour Fire Emblem Engage seront communiquées à une date ultérieure, et comprendront des révélations sur le nouveau scénario du Pack 4.

Au nombre des nominés aux Game Awards 2022 : Splatoon 3, Nintendo Switch Sports, Kirby et le monde oublié, Légendes Pokémon : Arceus, TRIANGLE STRATEGY, LIVE A LIVE, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Tunic, Xenoblade Chronicles 3 et Bayonetta 3, mais aussi les récents Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Autant de jeux disponibles en cette période de fin d’année.

D’autre part, ce weekend, dès le 10 décembre à 2h et jusqu’au 12 décembre à 2h, Splatoon 3 ouvrira les portes de son premier Big Run virtuel. Lors de cet événement, joueuses et joueurs auront pour mission de collaborer en mode coopératif et d’affronter des vagues de Salmonoïdes ennemis dans le niveau du Parc Carapince. Quiconque participera à l’événement Big Run, ne serait-ce qu’une seule fois, recevra des décorations à utiliser dans le jeu en témoignage de notre gratitude.

