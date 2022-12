San Francisco, 9 décembre 2022 – Il est temps de sortir les balances : les dresseurs ont maintenant la possibilité de découvrir des Pokémon XXS et XXL au sein du jeu Pokémon GO !

Il est désormais possible d’attraper des Pokémon tels que Medhyèna, Grahyèna et Mysdibule possédant des tailles différentes, mais est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres Pokémon qui auraient des tailles différentes à découvrir ?

Pour suivre l’évolution des tailles de toutes les captures des dresseurs, le Pokédex a été mis à jour pour commencer à suivre les tailles des Pokémon attrapés. Dresseurs, gardez l’oeil ouvert et lancez-vous dans la chasse de ces Pokémon insaisissables pour mettre à jour les données dans votre Pokédex !

Les Pokémon XXL et XXS sont visuellement plus grands ou plus petits que leur taille standard au moment de la découverte, de la rencontre ou pendant une aventure avec eux comme compagnon.

Une fois qu’un pokémon du même type a été attrapé au moins trois fois, votre Pokédex commencera à afficher vos records de spécimens allant du plus grand, au plus petit, le plus lourd et le plus léger attrapé.

Les dresseurs qui attrapent des Pokémon XXS ou XXL, ou qui trouvent des Pokémon de taille XS ou XL plus petits que ceux qu’ils ont attrapés précédemment, peuvent profiter d’un nouveau message de célébration lorsqu’ils battent leur record. Les dresseurs doivent attraper au moins trois exemplaires d’un Pokémon donné pour établir un record pour ce Pokémon.

Toutes les informations sur la mise à jour sont disponibles via l’article de blog complet ci-joint.