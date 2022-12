Final Fantasy 7 Crisis Core, si le jeu ne vous dit rien c’est que vous êtes bien trop jeune, le jeu est effectivement sorti il y a 15 ans maintenant. Mais à l’instar de FFVII Remake, Square Enix a compris que la licence plait a beaucoup de gens et surtout que beaucoup veulent retourner sur les titres estampillés VII. Le remake est-il réussi ? Je vous propose de prendre votre plus beau cosplay de Cloud, de vous teindre les cheveux en noir c’est parti pour Crisis Core Final Fantasy VII Reunion !

Le cœur de la crise

Crisis Core, nous plonge dans le passé de Final Fantasy VII. Nous jouons Zack, un personnage important de Final Fantasy VII, mais qui n’était pas jouable à l’époque. Si beaucoup aiment le considérer comme le héros caché de FFVII, il est en réalité un personnage important pour Cloud. Nous ne spoilerons ni FFVII ni Crisis Core.

Nous sommes donc Zack, membre de la Shinra et SOLDAT 2em classe. Au côté de son mentor Angeal, il participe à la guerre du Wutai (avec le petit plaisir de voir une jeune fille du nom de Youfie). Cette guerre, cependant, ne sera relayée médiatiquement que par la présence de Sephiroth. Peu après nous comprenons qu’il y a une désertion de SOLDAT, particulièrement Genesis un SOLDAT de 1re classe, mais aussi alliés de Angeal et de Sephiroth fût une époque pas si lointaine.

Rapidement Angeal, notre mentor et ami, déserte et se range du côté de Genesis, Zack cherche alors à comprendre et surtout à ramener à la raison son mentor. Mais bien évidemment ça ne va pas se passer comme il le faudrait.

Pendant toute la première partie du jeu nous avons un Zack plutôt ennuyeux, trop enjouée, sans conviction, naïf, vraiment l’écriture la plus rasoir possible pour un héros de jeu vidéo. Cependant vers la moitié du jeu un changement radical se fait dans sa personnalité et le tout devient bien plus agréable.

Simple remake ?

Autant le dire dès le début, l’histoire de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est exactement le même que celui de Crisis Core de 2007, à la virgule prés. C’est dommage, mais au moins on ne touche pas au matériel d’origine.

Côté gameplay nous avons toujours un jeu nerveux, exit le tour par tour et bonjour le jeu d’action. Comme quoi Final Fantasy n’a pas attendu le 15 pour faire de l’action, n’en déplaise au plus rageux d’entre nous. Des changements sont présents depuis le jeu de l’époque, la caméra est maintenant mouvante, heureusement car nous avons deux joysticks de nos jours.

Mais ce n’est pas tout, côté gameplay c’est plus nerveux qu’à l’époque, sûrement due au fait qu’il est bien plus joli et tourne sur des consoles bien plus puissantes qu’à l’époque aussi. De petites choses ont été ajoutées pour nous aider, il rend le jeu plus accessible et moderne qu’à l’époque. Nous avons plus de raccourcis pour les materias (là encore, car nous avons plus de touches à disponibilité).

Si vous n’avez pas joué à l’époque, alors vous ne connaissez pas l’OCN. C’est une roulette qui se situe en haut à gauche de l’écran, chacun de vos coups va alors la déclencher. C’est bien évidemment en théorie, car on a tendance à plutôt bourinner donc elle tourne en permanence. Quand un 7 apparait alors vous aurez un bonus, si 3 visages identiques apparaissent alors une attaque spéciale va se déclencher. Plus tard, il se pourrait qu’une invocation se déclenche aussi. Là où auparavant l’attaque spéciale se déclenchait toute seule, ce qui pouvait être agaçant de ne pas avoir la main dessus, maintenant nous pouvons le déclencher à l’autre de la touche X. Et cerise sur le gâteau, nous pouvons maintenant zapper ces cinématiques ! Oh joie.

C’est un jeu de 2007 on vous l’a dit ?

Malheureusement, tout n’est pas rose dans ce remake, qui a plus l’aspect d’un remaster à nos yeux. Si visuellement le jeu est à des années-lumières de ce qu’il était à l’époque, nous avons quand même beaucoup la sensation d’avoir une refonte des assets visuels, mais placer sur les personnages d’antan. Donc si les personnages principaux sont plutôt beaux, les personnages secondaires, et pire, les PNJ ont toujours des mouvements assez typiques de l’époque, très rigide et plutôt étrange. Même leurs visages sont plutôt disgracieux.

Côté déroulement du jeu, c’est la même chose, nous avons vraiment la sensation d’être toujours dans un jeu de PSP de 2007. Il ne sera pas rare que sur 1h de jeu vous ayez 5min de chargement, 40min de blabla ou cinématique un peu lente. Le schéma de gameplay est souvent le même, nous avons un combat de quelques secondes, puis une cinématique, puis nous pouvons faire 2-3 pas, un combat, une cinématique, puis changement de zone (car elles sont très petites) donc un chargement et rebelote.

La progression est donc très hachée, clairement à l’époque c’était normal, dû aux lacunes techniques de la console et surtout de l’ancienneté du développement, mais maintenant c’est un peu pénible. Malgré tout l’histoire est intéressante et on reste dans ce pan de l’univers de Final Fantasy 7 non raconté dans l’histoire originale.

Sans compter que sur Nintendo Switch nous avons une version aux petits oignons, le jeu n’est pas magnifique, mais il est loin d’être moche, le tout est plutôt cohérents, agréable à l’œil, encore plus en portable, mais surtout il est ultra fluide, nous avions un peu peur, car Square Enix n’a pas du tout communiqué sur notre version Switch, mais encore il fois il faut l’avouer, ils ont fait du très bon travail.

Conclusion 7.4 /10 Crisis Core Final Fantasy VII Reunion n’apporte rien de nouveau au jeu de base en dehors de quelques améliorations ergonomique et moderne. Aucun ajout de scénario ou de modification de ce dernier, c’est totalement le même jeu. Si l’histoire a une durée de vie de 10 à 15h, si vous souhaitez faire toutes les missions secondaires il vous en coûtera le double de votre temps. Le travail de Square Enix sur Nintendo Switch est bluffant, aucun lag ni ralentissement, des graphismes vraiment à la hauteur de la console, c’est un excellent portage, encore une fois. Si vous ne connaissez pas encore Crisis Core nous ne pouvons que vous le conseilliez, si bien évidemment vous êtes fan de Final Fantasy, tandis que si vous avez fait le jeu il y a un moment alors c’est un véritable plaisir d’y retourner. LES PLUS Pouvoir rejouer à Crisis Core dans des conditions moderne et convenable.

Pouvoir rejouer à Crisis Core dans des conditions moderne et convenable. Un gameplay adapté au gout du jour.

Un gameplay adapté au gout du jour. On peut passer les cinématiques des attaques OCN !

On peut passer les cinématiques des attaques OCN ! Un remaster graphique de qualité sur Nintendo Switch.

Un remaster graphique de qualité sur Nintendo Switch. Une fluidité agréable et constante. LES MOINS Aucune nouveauté c’est exactement le même jeu qu’à l’époque.

Aucune nouveauté c’est exactement le même jeu qu’à l’époque. Zack insupportable une bonne partie de l’histoire.

Zack insupportable une bonne partie de l’histoire. Une durée de vie un peu courte.

Une durée de vie un peu courte. Un travail graphique un peu inégal entre les personnages principaux et secondaires. Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Maniabilité 0

Contenu 0