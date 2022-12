Saint-Germain-en-Laye, Le 14 décembre 2022 – Les combattants du Net vont pouvoir se reconnecter dès le 14 avril 2023 avec la sortie de Mega Man™ Battle Network Legacy Collection qui regroupera 10 titres abordant les aventures du plus célèbre petit robot de Capcom sous un angle différent, sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam).

Mega Man™ Battle Network Legacy Collection bénéficiera de puces de combat exclusives et d’affrontements en ligne, à apprécier avec ses amis ou d’autres joueurs du monde entier et d’autres nouveautés. Les pré-commandes sont disponibles dès maintenant pour le bundle Mega Man Battle Network Legacy Collection. Elles donnent accès à deux skins supplémentaires pour l’interface et des pistes musicales supplémentaires à apprécier dans le lecteur audio. Les versions numériques des volumes 1 et 2 pourront également être achetées séparément au lancement.

Dans Mega Man Battle Network Legacy Collection, les joueurs pourront rejoindre MegaMan.EXE et ses compagnons NetNavi du monde entier pour sauver le monde interconnecté de Net Society ! Grâce aux nouvelles fonctionnalités en ligne, ils pourront organiser des batailles privées avec leurs amis, combattre contre d’autres joueurs en ligne dans des matchs non classés ou tenter de se hisser au sommet dans des matchs classés ! Les joueurs le désirant pourront également choisir parmi différentes règles de combat, comme les batailles de type « Chips in Real Thing », « best-of-three brawls » héritées de Mega Man™ Battle Network 3 ou « Version Battles » héritées de Mega Man™ Battle Network 4.

Les joueurs à la recherche de puces de combat spécifiques pourront faire des échanges avec leurs amis et les autres Netbattlers du monde entier. En plus d’échanger les puces collectées dans la série, les joueurs pourront échanger les styles de MegaMan.EXE pour personnaliser leur look mais aussi les programmes Navi pour rendre MegaMan.EXE encore plus fort. Les puces à télécharger, auparavant disponibles exclusivement lors d’événements spécifiques au Japon, sont désormais incluses. Les 15 puces téléchargeables sont accessibles via l’écran Mega Man de chaque jeu.

Mega Man Battle Network Legacy Collection proposera un filtre haute résolution, un terminal Personnel interactif 3D Megaman.EXE, plus de 1 000 visuels de Mega Man et 188 morceaux de musique !

Les joueurs qui pré-commandent le titre bénéficieront de tonnes de contenus supplémentaires exclusifs ! L’écran de lancement de Mega Man.EXE est personnalisable avec deux nouveaux skins : Hubstyle et DarkMega issus respectivement du Vol. 1 et du Vol. 2. De plus, quatre nouveaux arrangements spéciaux de la série Mega Man Battle Network seront disponibles dans le lecteur de musique.

Pour fêter l’arrivée de Mega Man Battle Network Legacy Collection, un Mega marathon gratuit est prévu ! Les saisons 1 et 2 de la série originale de l’anime Mega Man™ seront rediffusées gratuitement sur la chaîne Twitch de Capcom USA et sur la chaîne YouTube Mega Man début 2023.

A propos de Mega Man Battle Network Legacy Collection

Mega Man Battle Network Legacy Collection regroupe 10 titres de la saga Mega Man Battle Network. Son histoire se déroule dans le monde futuriste interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. Dans les jeux proposés, les joueurs incarnent Lan Hikari en utilisant leur terminal personnel et son NetNavi, MegaMan.EXE, pour affronter les coupables de ces cybercrimes. Les joueurs contrôlent MegaMan.EXE dans son exploration du réseau, ses affrontement stratégiques et son utilisation des puces de combat pour acquérir des capacités dévastatrices capables de supprimer les virus les plus sinistres.

Mega Man Battle Network Legacy Collection est une anthologie de jeux Mega Man prévue le 14 avril 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation®4 et PC (Steam).