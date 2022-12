On ne sait pas pourquoi Nintendo déciderait de mettre à jour le jeu après si longtemps – cela fait plus d’une décennie que Mario Kart 7 a fait ses débuts sur 3DS en 2011: une nouvelle mise à jour de la version 1.2 vient d’être mise en ligne pour Mario Kart 7. Oui, c’est bien du jeu 3DS dont il s’agit, et non de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch.

Nintendo a partagé les notes de patch, mais elles ne fournissent pas beaucoup d’informations. La société déclare seulement : « Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu ». L’utilisateur de Twitter OatmealDome a fait quelques recherches et affirme qu’un grave problème de sécurité a été résolu.