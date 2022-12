Graphismes haute résolution, choix du niveau de difficulté dès le départ, sauvegarde rapide et « Album ».

ATLUS a détaillé les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochains portages pour consoles et PC de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, notamment des graphismes haute résolution, la possibilité de choisir son niveau de difficulté dès le début, la sauvegarde rapide et une fonctionnalité « Album » pour Persona 4 Golden. La société a également annoncé que chaque jeu coûtera 1 980 yens au Japon, ce qui équivaut probablement à 19,99€.

Persona 3 Portable est attendu sur Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Microsoft Store, et Persona 4 Golden sur Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Microsoft Store le 19 janvier 2023. Les deux titres seront également disponibles via le Xbox Game Pass.

Des graphismes fluides et haute résolution

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden renaissent de leurs versions originales avec des graphismes haute résolution, vous permettant de profiter du jeu avec des visuels haute définition éclatants et des contrôles fluides.

Choisissez votre niveau de difficulté dès le début

Le niveau de difficulté que vous avez pu sélectionner lors de votre deuxième partie peut désormais être choisi dès le début du jeu. Comme le niveau de difficulté n’affecte pas le déroulement de l’histoire, les niveaux « Très facile » ou « Facile » sont recommandés pour les joueurs qui veulent simplement profiter de l’histoire.

Sauvegarde rapide

En plus des points de sauvegarde, vous pouvez désormais sauvegarder votre jeu à tout moment grâce à la fonction « Sauvegarde rapide ».

Fonction album pour Persona 4 Golden

Une nouvelle fonction a été ajoutée à Persona 4 Golden, qui vous permet de revoir les scènes précédentes dans l’album de votre chambre. Vous pouvez également choisir des réponses différentes de celles que vous avez sélectionnées lorsque vous avez joué la scène pour la première fois.