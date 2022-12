Cassiodora est un shoot’em up médiévale fantasy en sidescroller coloré développé par Void Studio et édité par PID Games, sortie prévue le 15/12/22 sur tout support.

Oyez ! Oyez ! Montrez-vous preux chevalier !

Le royaume d’Astoria est désemparé, la princesse Cassiodora a été enlevée (eh oui..encore une princesse que voulez-vous..) et le roi Artorius met en quête 3 jeunes et fougueux chevaliers : Agni, Colden et Luken pour partir la libérer des griffes du terrible et malfaisant sorcier Kenzar.

Mais juste avant de partir, le druide du royaume, Faramix nous demande de boire sa dernière décoction qui nous donne des ailes et nous permet de nous envoler en direction du royaume de Kenzar (comme le dirait un slogan d’une certaine marque de boisson énergétique !)

Mais Kenzar ne se laissera pas faire et nous enverra ses sbires et autres créatures démoniaques pour tenter de nous arrêter.

Nous partons donc à l’aventure pour 35 niveaux jouables en solo comme en coop jusqu’à 3. Chacun des trois chevaliers ayant ses propres compétences et objets à débloquer en plus de leur caractère personnel.

En solo, nous contrôlons le chevalier de notre choix entre la fougueuse Agni, le peureux Colden ou le sage Luken qui respectivement contrôlent les éléments de feu, de glace et de foudre. Une fois choisi, le tutoriel, présenté par Faramix le druide, explique tout avant de partir pour l’aventure : on utilise les touches A pour lancer du feu, Y pour la glace et X pour la foudre, et finalement B pour les attaques de corps à corps (que nous avons peu utilisé) ;

En coop, la subtilité réside dans le gameplay du personnage choisi, nous pouvons seulement utiliser nos dons personnels. Si 2 joueurs utilisent Agni et Colden, alors le joueur 1 utilisera le feu et le joueur 2 la glace, mais les pouvoirs de foudre de Luken seront utilisables par les deux joueurs. Si 3 joueurs, alors chacun aura son propre pouvoir élémentaire.

Différents objets apparaîtront durant le périple et, au lieu de tirer une simple salve élémentaire, nous pourrons lancer des tirs boomerangs, des salves de 3 tirs en cônes mais de courte portée, des bombes lancées en cloches ou des tirs à têtes chercheuses. Il y a également des bonus temporaires qui apparaîtront pour peut être nous sauver la mise : bouclier de protection, déplacement accéléré etc.

Chacun des 3 personnages peut se voir modifier son équipement pour bénéficier de différents pouvoirs ou avantages : leur attaque spéciale (RT) peut être modifiée via leurs armes de corps à corps, et les avantages accordés via leurs casques et leurs ailes.

Niveau game design, ses 35 niveaux proposent différentes situations de jeu aux décors colorés mais plutôt beaux à voir : des niveaux en sidescroll où l’on tire nos salves pour arriver à bout du palier ou des niveaux de boss plus statiques, avec des défis à compléter (ne pas subir de dégâts, éliminer un certains nombre d’ennemis, obtenir les pièces de Cassiodora etc etc).

Musicalement, c’est bon, même plutôt bon et bien coordonné avec les niveaux.

Le titre ne souffre pas d’absence de son temporaire ni de bug en particulier. C’est fluide tout du long. Le seul bémol dans ce genre de jeu c’est que nous pouvons nous perdre un peu durant certaines phases car il y a trop d’éléments à l’écran d’un coup : entre les pièces à récupérer, les assauts ennemis, nos salves de tir et nos 3 personnages à l’écran si coop…. c’est un peu le foutoir à l’écran.

Une fois l’aventure arrivée à son terme et que la princesse Cassiodora aura fait son retour au château auprès de son papounet le roi Artorius, le jeu nous présente quelques mini-jeux (au nombre de 6) pour défier vos amis :

Survivant : le joueur qui survit le plus longtemps ;

Chasse aux pièces : le joueur ayant le plus de pièces à la fin du niveau gagne ;

Plutôt mourir que de perdre la vie : récupère les cristaux de vie pour ne pas mourir ;

Attaque élémentaire : utilise les bons éléments pour obtenir des points, si mauvais éléments on en perd et celui qui en a le plus gagne ;

Où est l’objet ? : trouver le bon objet donne des points, le joueur ayant le plus de points gagne ;

Carnage : le joueur ayant le plus d’éliminations gagne.

Conclusion 7.2 /10 Cassiodora est disponible le 15/12/22 sur l’eshop pour 16.99€. Un bon shoot’em up en sidescroll intéressant, humoristique et coloré. Intéressant pour son côté coop bien équilibré et ses quelques mini-jeux. Côté durée de vie comptez 4 à 5h de jeu selon si vous jouez en coop ou en solitaire. La coop facilitant un peu plus la progression car lorsqu’un de nos alliés perd tous ses cristaux de vie, il y a moyen de le réanimer en tuant la faucheuse qui porte son fantôme avant qu’il ne ressorte de l'écran. En solo, une fois tous ses cristaux de vie épuisés, pas de solution autre que de recommencer le niveau au début. LES PLUS simple à prendre en main / tutoriel présent et bien instauré

simple à prendre en main / tutoriel présent et bien instauré rapide à jouer

rapide à jouer 35 niveaux en tout genre LES MOINS plus “difficile” en solo qu’en coop

plus “difficile” en solo qu’en coop l'écran peut devenir un certain foutoir par moments (trop d’éléments) Détail de la note Graphismes 0

Univers sonore 0

Jouabilité 0

Durée de vie 0

Histoire 0