San Francisco, Californie, le 16 décembre – L’année touche bientôt à sa fin. Il est donc temps pour Niantic de revenir sur les bons moments passés avec ses fidèles Dresseurs pendant les prochaines Journées Communauté qui auront lieu ces samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2022.

Pendant cet événement, les Pokémon vedettes des Journées Communauté de 2022 apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage et dans les Études ponctuelles. Les Pokémon vedettes des Journées Communauté de 2021 écloront des Œufs et apparaîtront pendant les raids et les Études ponctuelles. Quoi de mieux pour terminer cette année en beauté qu’en attrapant les Pokémon vedettes des Journées Communauté que les Dresseurs ont manqués ?

Retrouvez les informations complètes concernant les Journées Communauté de ce week-end dans l’article de blog.