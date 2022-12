Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 15 décembre 2022 : Blaze Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer que la nouvelle console portable EVERCADE EXP est désormais disponible en France.

La nouvelle console de jeu rétro portable de Blaze améliore l’écosystème établi des cartouches Evercacde, en faisant revivre l’expérience de jeu classique des produits physiques, des manuels en couleur et de la collection pour un public moderne, sans se ruiner en matériel et logiciels originaux et en offrant une expérience simple de jeu direct.

L’Evercade EXP présente de nombreuses améliorations par rapport à la version précédente de la console portable Evercade, notamment de nombreuses mises à niveau matérielles, ainsi qu’une nouvelle esthétique subtile. Avec le nouvel écran IPS haute résolution, les angles de vue sont massivement améliorés et la résolution a doublé. Le WiFi intégré rend la mise à jour de la console plus facile que jamais. Les spécifications internes améliorées (plus de RAM, plus de mémoire et une puce plus rapide) permettent à la console de poche d’être au niveau de la variante de salon, l’Evercade VS.

Mais surtout, la console propose un tout nouveau mode de jeu. Le mode TATE permet de jouer à des titres de tir à la verticale comme ils étaient destinés à l’être. D’une simple pression sur un bouton, le jeu sélectionné tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre pour s’afficher en orientation verticale, et les nouveaux boutons TATE situés sur la gauche de l’appareil contrôlent désormais votre jeu. Tenez simplement la console sur le côté et profitez de grands jeux comme 1942, 1943, Mercs et plus encore de la manière la plus authentique possible. Il y a déjà 20 jeux optimisés pour le mode TATE dans toute la bibliothèque de jeux Evercade !

Chaque Evercade EXP est livré avec la cartouche IREM Arcade 1 pour commencer votre bibliothèque de cartouches Evercade. Avec 6 grands jeux d’arcade originaux comme R-Type, In The Hunt et Moon Patrol, vous pouvez vous lancer directement dans les jeux d’arcade classiques. Cette collection est présentée dans une boîte numérotée et comprend la cartouche de jeu et un manuel en couleur.

Liste des jeux de la cartouche IREM Arcade 1 Collection :

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

De plus, l’Evercade EXP comprendra également une collection de 18 jeux du célèbre éditeur Capcom, intégrés directement à l’Evercade EXP. Les jeux seront préchargés sans installation nécessaire, et disponibles dès la mise en marche de la console. 14 succès d’arcade et 4 classiques console sont désormais disponible partout où vous irez ! Un manuel en couleur est également inclus pour cette collection de jeux Capcom.

La liste complète des jeux est la suivante :

1942 (Arcade version)

1943 (Arcade version)

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic Commando™ (Arcade version)

Captain Commando™ (Arcade version)

Commando™ (Arcade version)

Final Fight™ (Arcade version)

Forgotten Worlds™ (Arcade version)

Ghouls ‘n Ghosts™ (Arcade version)

Legendary Wings™ (Arcade version)

MERCS (Arcade version)

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

Vulgus™ (Arcade version)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

L’EVERCADE EXP est doté d’un écran IPS haute résolution de 4,3 pouces qui offre une expérience de jeu rétro incroyablement lumineuse et colorée et permet des angles de vue exceptionnels, où que vous soyez. L’écran 800×480 est également recouvert d’une protection en verre trempé pour une vue plus claire et une protection solide.

En plus de l’écran, l’EVERCADE EXP dispose d’un nouveau mode TATE (« ta-té »). La console est conçue pour être tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de jouer à des jeux orientés verticalement tels qu’ils ont été pensés. Plutôt que d’étirer l’écran ou d’avoir une zone très réduite, le mode TATE permet d’utiliser l’écran comme le développeur original l’avait prévu, ce qui le rend parfait pour les jeux de tir d’arcade et autres. L’EVERCADE EXP dispose de deux boutons sur le côté gauche qui permettent un jeu confortable lors de l’utilisation du mode TATE. Le set complet des commandes de la manette a également été étendu pour inclure les commandes de gâchettes L2 et R2.

La mise à jour de votre console est maintenant plus facile que jamais avec le WiFi intégré de l’EVERCADE EXP. La recharge est également améliorée avec la prise en charge de l’USB-C et la sortie TV mini-HDMI 720p a été repensée pour favoriser la stabilité des câbles.

L’EVERCADE EXP est également sur un pied d’égalité avec les spécifications de la console Evercade VS. Cela signifie que le processeur 1.5Ghz et les 4GB de mémoire intégrée rivalisent avec l’expérience que vous pouvez obtenir avec la console de salon fixe, mais en déplacement.

L’Evercade EXP est compatible avec l’intégralité de la bibliothèque de cartouches Evercade, qui comprend plus de 30 collections et plus de 300 jeux, dont des jeux de console de salon, d’arcade et maintenant d’ordinateur de salon, issus de plus de cinq décennies d’histoire du jeu vidéo. Toutes les collections sont présentées sous forme de cartouche physique avec une boîte de collection et un manuel en couleur.

Les consoles de salon Evercade VS sont actuellement disponibles dans le monde entier chez Amazon et d’autres détaillants locaux.

Le système de jeu portable Evercade EXP sera disponible dans le monde entier à partir du 15 décembre…

Le système Evercade portable (original) n’est plus commercialisé et fera l’objet d’une mise à jour finale du micrologiciel d’ici la fin de l’année 2022 pour être compatible avec les futures versions.

Les consoles Evercade jouent les jeux via une émulation sur des cartouches spécialement conçues à cet effet. Il existe actuellement 37 collections disponibles ou à paraître avant 2023.

Evercade émule un large éventail de systèmes et met en avant des jeux néo-rétro créés par des développeurs indépendants, avec une prise en charge de cinq décennies de jeux.

Les cartouches Evercade ont trois couleurs distinctes pour mettre en valeur leur contenu. Les boîtes rouges présentent des collections de consoles de salon provenant de plusieurs systèmes et couvrant cinq décennies de jeux. Les boîtes de couleur violette indiquent les collections de jeux d’arcade, et les boîtes de couleur bleue les collections d’ordinateurs de salon.