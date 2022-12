Falcom avait précédemment annoncé que le prochain volet de la série Ys était prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et nous avons maintenant quelques détails supplémentaires sur le titre. Le jeu s’intitule officiellement Ys X : Nordics, et sortira sur la console hybride au Japon en 2023.

Ys X : Nordics sortira pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Il est prévu d’étendre le gameplay dans de nouvelles directions pour la franchise, en offrant un contrôle étendu de plusieurs personnages grâce à un nouveau système « Cross Action » ou en introduisant la voile et les batailles navales.

Quatre années se sont écoulées depuis la sortie de l’action RPG Ys IX : Monstrum Nox, lancé sur PlayStation 4 en 2019 et salué par les joueurs au Japon et dans le monde entier….

Pour célébrer le 35e anniversaire de la série Ys, le dernier opus numéroté Ys X : Nordics sera lancé sur plusieurs plateformes en 2023.

Le décor est la mer du nord, la baie d’Obélia, qui est composée d’innombrables îles, grandes et petites. Après avoir terminé ses aventures dans l’ancien royaume d’Ys, le jeune aventurier Adol Christin rencontre un peuple maritime connu sous le nom de « Normands » dans cette nouvelle terre. Qui sont-ils ? Et qui sont les « Griegers », des morts-vivants immortels qui s’attaquent aux humains… ?

Le système de combat utilisé jusqu’à Ys IX : Monstrum Nox a été radicalement remanié ! Le nouveau système « Cross Action » permet au joueur de combattre en utilisant deux modes selon la situation. Dans le rapide « Mode Solo », le joueur contrôle un personnage avec l’aide des attaques automatiques et du soutien de son partenaire. En « Mode Combinaison », le joueur peut contrôler simultanément une série d’actions pour les deux personnages afin d’affronter des ennemis redoutables dans des combats en aller-retour.

De plus, Ys X : Nordics vous permet de contrôler un navire pour la première fois dans la série. Explorez de vastes océans en vous guidant sur des cartes marines et engagez des batailles navales contre des navires ennemis grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui ajoute au « plaisir de l’aventure » qui fait la réputation de la série. Parmi les autres nouveaux systèmes, citons la capacité spéciale « Mana Action », qui augmente considérablement le degré de liberté sur les terrains et dans les donjons.

Ys X : Nordics est une toute nouvelle aventure qui se déroule dans la mer du Nord, la baie d’Obelia, et dont le protagoniste est le jeune aventurier Adol Christin. Attendez avec impatience ce dernier titre de la série Ys, réalisé par l’équipe de développement qui vous a apporté Ys VIII : Lacrimosa of Dana et Ys IX : Monstrum Nox.