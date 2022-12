Après le succès de My Friend Peppa Pig en 2021, Peppa sera de retour en 2023 pour une aventure plus folle que jamais

Paris, le 16 décembre 2022 – Outright Games, éditeur de divertissement interactif familial, publiera en partenariat avec Hasbro le nouveau jeu vidéo Peppa Pig: World Adventures le 17 mars 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Les fans pourront faire le tour du monde avec Peppa Pig dans une nouvelle aventure interactive pour toute la famille.

Faites vos valises et prenez la route avec Peppa ! Au fil de vos aventures, vous pourrez découvrir New York, Paris, Londres, l’Australie et bien d’autres endroits, faire de nouvelles rencontres, accomplir des missions passionnantes et récupérer des tas d’accessoires pour vous déguiser.

Mais vous n’avez pas besoin de voyager loin pour vous amuser ! Vous pouvez aussi bâtir une magnifique maison dans le quartier de Peppa et la décorer avec les objets à collectionner et les souvenirs récupérés lors de vos aventures. Plus drôle encore, vous pouvez transformer vos proches en personnages de PEPPA PIG et les faire participer à l’histoire !

« Chez Outright Games, nous sommes tous ravis de faire revenir Peppa dans son nouveau jeu Peppa Pig: World Adventures. », explique Beth Goss, CEO d’Outright Games. « Après le formidable accueil réservé à My Friend Peppa Pig l’année dernière, nous avons adoré relever le défi afin de proposer encore plus de lieux à visiter et de personnages à rencontrer, pour le plus grand plaisir de toute la famille. Nous sommes impatients de pouvoir partager notre jeu avec tous les fans dès le mois de mars prochain. »

Eugene Evans, vice-président senior du département Développement commercial et licences numériques chez Hasbro, ajoute : « Après presque vingt ans d’existence, la franchise PEPPA PIG continue de se développer partout dans le monde et de toucher toujours plus de fans au travers de ses vidéos et de ses jeux numériques. C’est un plaisir pour nous de travailler avec nos amis d’Outright Games sur la prochaine aventure vidéoludique de Peppa. »

Depuis sa première apparition à l’écran en 2004, Peppa Pig est devenue la meilleure amie des jeunes enfants. Distribuée dans plus de 180 pays, la série PEPPA PIG apporte du bonheur aux familles de tous les continents et de toutes les cultures et aide les tout petits à explorer et à comprendre le monde au travers des expériences de leur amie Peppa. Après le succès du premier épisode My Friend Peppa Pig en 2021, Peppa Pig: World Adventures sera le deuxième jeu vidéo de la franchise Peppa Pig.

Peppa Pig: World Adventures sortira le 17 mars 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.