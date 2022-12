Gearbox Publishing et Magic Design Studios sont ravis de vous annoncer qu’Executive Decisions, la dernière mise à jour de Have a Nice Death en accès anticipé, est disponible sur Steam. Ce nouveau contenu marque l’ultime mise à jour majeure du roguelike d’action délicieusement macabre avant sa sortie sur Nintendo Switch et PC (Steam et Steam Deck) le 22 mars 2023. Avec Executive Decisions, Have a Nice Death bénéficie d’une tonne de nouveau contenu, tel que des boss (dont un mini-boss caché !), des armes, des sorts, du contenu narratif et des décorations pour les fêtes de fin d’année. De plus, des améliorations importantes du confort de jeu ont été ajoutées, avec six nouveaux modes de difficulté, dont un pour les novices, et un nouveau système de métaprogression.

Voici la liste complète des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Executive Decisions :

Nouveaux modes de difficulté : avec 6 nouveaux niveaux de difficulté, vous pouvez choisir de commencer l’aventure comme une promenade de santé ou au contraire, mettre votre volonté à l’épreuve ; c’est vous qui décidez, vous êtes le patron après tout ! Épanouissement personnel : un mode de difficulté pour les novices, qu’ils pourront sélectionner dans le lobby de Death, Inc. après avoir succombé une première fois. Dans ce mode, les joueurs commenceront leur partie avec trois Animas (objets de soin), la moitié de leurs points de vie max seront restaurés après avoir vaincu un Fléau, les sbires seront moins dangereux et les Animas soigneront davantage après chaque mort. Cinq nouveaux niveaux de crise : des difficultés supérieures allant de Crise XI à XV, pour les joueurs qui aiment leurs défis comme leurs kafés : bien corsés. Dans les plus hauts niveaux de crise, il faudra avoir le cœur bien accroché, car des changements s’appliqueront aux boss (Fléaux), et aux mini-boss (Thanagers) qui disposeront de nouvelles attaques et capacités, tandis que les sbires seront plus robustes, que la Mort disposera de moins de PV en début de run, et bien d’autres modificateurs.

Nouveaux boss : selon votre progression dans l’aventure, vous aurez peut-être la « chance » de rencontrer un nouveau Fléau (boss) et un nouveau Thanager (mini-boss)… Nouveau Fléau – Barnabé Fierpeton : parfois, Brad (le Fléau du monde 1) enfile son costume et travaille pour de vrai ! Si vous le croisez, préparez-vous à un combat difficile, car il lancera de nouvelles attaques qui risquent de vous prendre de court ! Nouveau Thanager secret : il se dit dans les couloirs de Death, Inc., qu’un employé pourtant dévoué et adorable a avalé un fruit mystérieux qui l’a rendu beaucoup moins… mignon. Arriverez-vous à lui rendre la raison ?

Nouveau contenu pour le rénovateur – décorations de fêtes de fin d’année : pour insuffler l’esprit de Noël au sein de Death, Inc., les joueurs pourront personnaliser le lobby et la salle de pause avec des décorations de saison via le rénovateur. Pour accéder à ces décorations, vous devrez parler à Muriel de la Révérance.

Nouvelles armes et sorts : la Mort a encore plus d’outils mortels à ajouter à son arsenal, grâce à quatre nouveaux sorts, dont « Crânes de Lyberis », qui permettent d’invoquer une flopée de crânes miniatures, trois nouvelles armes de cape, comme l’arc qui tire des flèches à tête chercheuse, et une nouvelle faux.

Des salles revues ou inédites : le monde de Death, Inc. s’est étendu avec 50 salles nouvelles ou mises à jour, contenant de nouveaux pièges, des éléments de tutoriel et des récompenses.

Nouvelles quêtes : découvrez deux nouvelles quêtes, dont une limitée dans le temps pour les fêtes de fin d’année. Événement limité dans le temps – Père Noël secret : à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier, chaque employé de Death, Inc. recevra un cadeau, même la Mort ! Une fois son cadeau ouvert, Marcel lui offrira un prismium lors de sa prochaine visite. La comédie musicale : certains membres du personnel sont en train de préparer la comédie musicale annuelle de l’entreprise. Pour cette édition, il s’agit d’une version de « La Petite Sirène » interprétée par les meilleurs employés de Death, Inc.

Nouveaux systèmes de progression : ils permettent de bénéficier d’encore plus de pouvoirs pour décider comment avancer dans l’au-delà… Faux de départ : au début d’un run, il sera possible de choisir entre deux faux, celle de la Mort sous sa forme originale ou une forme unique sélectionnée au hasard. Transformation de la faux : grâce au nouveau système d’amélioration, la faux de départ peut désormais être améliorée de trois manières différentes. Métaprogression : un nouveau système de montée en niveau a été ajouté pour vous permettre de gagner de nouveaux bonus, des Animas supplémentaires, des buffs et bien plus.

Améliorations du confort de jeu : grâce aux retours de la communauté, nous avons ajouté de nouvelles animations pour les PNJ, afin de mieux refléter leurs humeurs. Nous avons également ajouté la possibilité de passer les cinématiques de boss et l’écran de fin de run pour permettre aux joueurs de retourner dans le feu de l’action plus rapidement. Enfin, l’interface a été améliorée pour afficher de nouvelles fonctionnalités comme l’indicateur de lingots.

Les joueurs possédants Have a Nice Death en accès anticipé peuvent s’attendre à d’autres mises à jour de contenu avant la sortie officielle du jeu. D’autres améliorations du confort de jeu basées sur leurs retours seront ajoutées au fur et à mesure. La version complète du jeu inclura tout le contenu délicieusement macabre des mises à jour précédentes et que les joueurs peuvent déjà apprécier dans la version en accès anticipé. De plus, elle ajoutera une tonne de nouvelles fonctionnalités, dont un nouveau monde rempli d’ennemis, de mini-boss et de boss, ainsi qu’un nouveau contenu narratif offrant une conclusion épique à l’arc principal. Les joueurs pourront également trouver de nouveaux indices sur le responsable des (més)aventures de la Mort.