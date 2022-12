Mélange de Shoot Em Up et de Metroidvania, le tout magnifiquement dessiné à la main. Éditer par Team17 le jeu de Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team (oui nous étions obligés de la cité tellement le nom du studio est génial) nous a enchantés dès ses premiers visuels diffusés. Mais quand est-il une fois manette en main ? Et bien je vous propose de prendre votre meilleur chapeau de magicien c’est parti pour The Knight Witch !

Il était une fois

Les Knight Witches sont un groupe de 4 femmes au pouvoir magique, ces dernières sont plus puissantes en fonction du « Link » (lien) qu’elles ont envers les gens, particulièrement ceux qui les aiment et donc leur peuple. Le jeu commence lors de la dernière grande bataille des Knight Witches, nous dirigeons alors Robyn, la cheffe du groupe, en pleine bataille contre le clan Daigadaï, qui lui misent sur la technologie. Bien évidemment Robyn et le groupe gagnent, mais pas sans mal, tout le peuple doit alors vivre sous la terre, mais en paix.

Une paix … éphémère, nous apprenons qu’en réalité il n’y avait pas que 4 Knight Witches, mais une 5em était présente, c’est Rayne, personnage principal de ce jeu que nous dirigerons. Vivant tranquillement au côté de son mari Akaï, elle n’avait pas participé à l’ancienne guerre, car elle était trop faible et n’avait pas réussi à bien déployer son « Link ». Mais le clan Dagadaï revient à la charge et les anciennes Knight Witches ne sont pas disponibles, c’est alors que Rayne décide de prendre à bras-le-corps cette histoire et de sauver son peuple.

L’histoire est globalement plutôt plaisante à suivre, grâce notamment à ses personnages attachants et sympathiques. Si l’histoire est plutôt cousue de fil blanc, un ou deux rebondissements peuvent surprendre, mais ne vous attendez quand même pas à l’histoire du siècle. Nous sommes plutôt sur une petite histoire classique, mais pas absurde. On adorera suivre Rayne et son mari, ainsi que les différents personnages qui vont graviter autour d’elle.

Metroidshmupmania

Comme dis en intro le jeu mélange 2 types de jeux, le Shoot’m’Up (Shmup pour les intimes) et le Metroidvania. Nous déplacerons Rayne sur les 4 axes, tout l’écran est alors utilisé, ici pas de scrolling automatique on se déplace classiquement dans l’espace disponible.

Côté gameplay une touche pour tirer des boulettes, la petite gâchette, mais deux modes disponibles. Si on appuie sur la touche alors il y aura un ciblage automatique, sinon on peut viser avec le joystick gauche. Dans le cas où l’on vise, nous faisons un peu plus de dégâts. Mais c’est globalement substantiel et finalement on utilisera plutôt l’automatique pour pouvoir s’occuper d’esquiver les boulettes des ennemis.

Car oui les ennemis balancent de la boulette à tout va, il faut alors apprendre les patterns de ces derniers, plutôt variés pour la durée de vie du jeu. En tout cas suffisamment nombreux pour ne pas avoir ce sentiment de « trop peu de variété ».

Pour vous aider, vous aurez des pouvoirs, ces pouvoirs sont en rotation à partir d’un deck que vous pouvez créer à chaque point de passage. C’est là où le jeu a peut être un peu trop été marketer (à tort) « jeux de cartes » c’est juste que les sorts sont représentés par des cartes, mais en réalité c’est juste un pool de pouvoir.

Le côté Metroidvania lui est représenté par des pouvoirs que l’on débloque au fur et à mesure que l’on avance, rapidement on obtient l’esquive, très utile pour esquiver les boulettes, mais aussi pour passer à travers des ronces ou des morceaux de bois par exemple. Le reste sera une surprise. Si cela va débloquer l’avancée dans le biome en cours, il servira aussi à revenir en arrière pour débloquer des bonus. Ces bonus sont souvent de nouveau pouvoir, ou alors des personnages qui vont améliorer votre « Link ».

Le « Link » est un peu votre niveau, plus il va augmenter plus vous allez améliorer vos stats, catégoriser en magie et en attaque, à vous de choisir ce que vous préférez et qui colle le mieux à votre façon de jouer.

Magnifique

Tout bonnement le jeu est magnifique, le tout dessiné à la main, en « 2.5D » avec un effet de profondeur au niveau des décors magnifiques, le jeu est un vrai régal. Jamais le décor n’empêche de voir les boulettes ou cache un ennemi.

Nous avons souffert pendant notre test d’une version un peu compliqué sur Switch, les premiers acheteurs aussi, depuis un patch est sorti pour corriger tout ça. Persiste de petit ralentissement quand il y a beaucoup de boulettes à l’écran, mais à la limite ça peut nous aider parfois tellement il y a des boulettes.

Le jeu n’est pas simple, mais pas impossible non plus. Quand on perd on revient très rapidement aux derniers points de sauvegarde, faites alors attention à bien sauvegarder, sinon on peut revenir très loin, cependant on ne perd pas ce qu’on a obtenu en chemin c’est toujours ça de pris. Différentes salles vont être à disposition, des salles normales que vous allez souvent devoir refaire, mais aussi des salles d’ « embuscade » qui vont vous donner du fil à retordre ainsi que des boss. Pour tout vous avouez le boss d’introduction du jeu (donc littéralement les 2 premières minutes), nous l’avons recommencé à une dizaine de reprises pour y arriver, le temps de prendre le tout en main.

Les musiques sont vraiment très sympas aussi, elles nous emportent et nous bercent tout le long du jeu. Elles nous transportent le long des 12h de jeu. Nous avons fait 90% du jeu en 13h environ, donc selon votre niveau de jeu et votre volonté de complétion compter entre 10 et 15h pour voir le tout.

Cependant nous regretterons les temps de chargement un peu trop long, si celui au lancement du jeu est très long, quand on change de lieu il est aussi assez longuet. Mais l’avantage c’est qu’une fois dans une zone vous pouvez vous balader d’une pièce à l’autre sans aucun chargement.

En parlant de zone, le nombre est bien trop faible, c’est vraiment dommage, mais nous avons seulement 4 biomes, 5 si on compte la mini ville. Alors certes les zones sont grandes, mais c’est tellement beau qu’on aurait adoré en avoir plus, sûrement qu’on est un peu trop gourmand.

Conclusion 8.3 /10 The Knight Witch fait partie de ces jeux indépendants qui ont tout réussi. Une campagne de teasing et de bandes-annonces alléchante et un résultat final à la hauteur voir au-dessus de ce qu'on aurait imaginé. Il est à ranger au côté des grands jeux indé et clairement pour nous c'est l'une de ces petites pépites de fin d'année. On aurait bien évidemment aimé en avoir plus, mais le temps passé dans The Knight Witch fut tellement plaisant qu'on a envie de crier partout « Prenez The Knight Witch » ! LES PLUS Mélange de Shoot'm'Up et de Metroidvania réussi

Une difficulté exigeante, mais pas décourageante Une finition globale presque parfaite LES MOINS Temps de chargement un peu long (mais pas très présent)

