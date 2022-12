Paris, 19 décembre 2022 – Bandai Namco Entertainment en collaboration avec Bandai Namco Filmworks Inc. et Shueisha Inc. lancent le projet SAND LAND, autour du chef-d’œuvre d’Akira Toriyama.

Le projet SAND LAND verra divers partenaires se rassembler pour créer une grande variété de contenus et développer SAND LAND en une licence complète. Le projet débutera par la coproduction d’un film d’animation par le studio Sunrise de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Douga Co., Ltd., et ANIMA Inc. SAND LAND est un manga populaire créé par Akira Toriyama, l’auteur de DRAGON BALL et Dr. Slump. Publié intensivement pendant une courte période dans le Weekly Shonen Jump en 2000, le manga en un volume a gagné en popularité à travers le monde entier depuis sa publication.

Dans un monde désertique où les démons et les humains souffrent d’une pénurie d’eau extrême, Beelzebub, le prince des démons, et Rao, un shérif d’une petite ville, forment une équipe et partent à l’aventure à la recherche du lac fantôme situé quelque part dans le désert.