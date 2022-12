C’est le moment de porter ces plus beaux vêtements de fêtes ! Évoli et ses évolutions porteront des chapeaux de fêtes pour l’occasion ! !

San Francisco, Californie, le 21 décembre 2022 – La première partie des Fêtes d’hiver touche à sa fin et Niantic espère que ses dresseurs ont passé un excellent moment jusqu’à présent. Pour ceux qui souhaite prolonger le plaisir des fêtes, la seconde partie de cet événement saisonnier débarque dans Pokémon GO dès le 23 décembre avec une multitude de surprises pour les joueurs !

Dans le cadre de l’événement, Évoli et toutes ses évolutions enfileront leurs plus beaux chapeaux de fêtes dans Pokémon GO ! Et ce sera également la première fois pour les Dresseurs de faire évoluer leur Polarhume portant un ruban de fêtes en Polagriffe !

Les joueurs devront aussi relever un nouveau défi de collection sur le thème de l’hiver, mais également combattre pendant la Journée de Raids Séracrawl de Hisui.

Pour retrouver les informations complètes liées à l’événement Fêtes d’hiver, veuillez consulter l’article de blog.