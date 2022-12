Il y a peu de temps nous avions l’annonce de Ys : The Oath in Felghana « remaster » sur Nintendo Switch, voici que deux autres titres auront droit au même traitement.

Falcom a précédemment déclaré qu’il prévoyait de lancer trois titres pour Nintendo Switch au cours de l’exercice se terminant le 30 septembre 2023 , les deux autres titres « raffinés » seront probablement également disponible pour Nintendo Switch. Kondo (le président de Falcom) a également confirmé que Ys Memoire : The Oath in Felghana tourne à 60 images par seconde sans problème, et que le développeur travaille actuellement sur le remplacement des textures par des versions haute résolution. Des ajustements d’équilibre sont également effectués en tenant compte de la Nintendo Switch. Ys Memoire : The Oath in Felghana est une version mise à jour, améliorée d’Ys : The Oath in Felghana, qui est sorti sur PSP en 2010.

