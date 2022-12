Si vous avez une console de la gamme Nintendo Switch depuis peu, vous avez peut-être déjà fait quelques courses dans Mario Kart 8 Deluxe, joué au bowling dans Nintendo Switch Sports, démarré une nouvelle vie sur une île déserte dans Animal Crossing: New Horizons ou encore remporté votre première guerre de territoire dans Splatoon 3 !

Saviez-vous qu’il est possible de parcourir des news à propos des jeux vidéo, prendre des captures d’écran et des vidéos, jouer en ligne*, ou encore acheter des titres téléchargeables sur votre Nintendo Switch ?

Pour en savoir plus sur un point précis, visitez larubrique d’Assistance Nintendo Switch !

D’accord, mais par où commencer ?

Si vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo concernant la première utilisation de la Nintendo Switch est un bon point de départ !

Si vous recherchez des instructions pas à pas pour effectuer la configuration initiale de votre console, consultez la page Première configuration de la Nintendo Switch puis choisissez entre Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Vous pouvez aussi faire des recherches par mot-clé dans larubrique d’Assistance Nintendo Switch.

À quoi puis-je jouer sur Nintendo Switch ?

Une foule de jeux vous attend déjà sur Nintendo Switch ! Si vous aimez jouer entre amis ou en famille, des titres multijoueur comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3, Mario Party Superstars, Just Dance 2023 et Fortnite, ainsi que des titres sportifs incontournables comme Rocket League, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football, NBA 2K23 ou encore EA SPORTS™ FIFA 23 Nintendo Switch™ Édition Essentielle pourraient bien vous intéresser.

Si vous préférez les expériences de jeu en solo, vous trouverez de quoi vous amuser pendant des heures avec des titres comme Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Xenoblade Chronicles 3 ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour ne citer que quelque exemples !

Et si vous voulez jouer en coop, vous trouverez votre bonheur avec des titres comme Pokémon Écarlate, Pokémon Violet, Kirby et le monde oublié, Super Mario Odyssey, et bien d’autres encore !

Si le développement personnel vous intéresse, vous pourrez faire travailler votre corps avec Ring Fit Adventure et Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, ou encore votre matière grise avec Cérébrale Académie : bataille de méninges. Et si vous vous sentez d’humeur créative, construisez des jeux dans L’atelier du jeu vidéo, des univers dans Minecraft ou vos propres circuits avec Mario Kart Live: Home Circuit !

Et ce n’est que le début ! Rendez-vous sur la rubrique des jeux Nintendo Switch pour en découvrir bien d’autres ! Vous pouvez aussi essayer gratuitement certains de ces jeux ainsi que beaucoup d’autres en parcourant la liste de démos disponibles sur Nintendo Switch.

Qu’est-ce que Nintendo Switch Online ?

Nintendo Switch Online est un service qui vous donne divers avantages, comme la possibilité de jouer en ligne* en coopération ou en compétition, d’utiliser le cloud des données de sauvegarde** pour les jeux compatibles, de profiter d’un catalogue sans cesse grandissant de plus de 100 jeux NES et Super NES, et bien plus encore.

Vous avez le choix entre un abonnement individuel ou un abonnement familial pour un maximum de huit comptes Nintendo. Des packs sont également en vente dans le commerce, qui incluent un abonnement individuel au service Nintendo Switch Online et un jeu à succès comme Mario Kart 8 Deluxe. Si vous voulez essayer le service avant de souscrire un abonnement, vous pouvez profiter d’une période d’essai gratuit de sept jours !***

Vous pouvez aussi souscrire l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui inclut tous les avantages de l’abonnement standard et ajoute l’accès à un catalogue grandissant de classiques Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, ainsi qu’aux DLC de Mario Kart 8 Deluxe, d’Animal Crossing: New Horizons et de Splatoon 2 sans coût supplémentaire !

Vous pouvez aussi accéder à l’application Nintendo Switch Online directement depuis le menu HOME de votre Nintendo Switch pour vous souscrire un abonnement au service Nintendo Switch Online, consulter l’état de votre abonnement, en apprendre plus sur les offres exclusives, les jeux compatibles, et bien plus.

En savoir plus sur le service Nintendo Switch Online.

D’accord ! Et qu’en est-il des news et des jeux téléchargeables ?

Vous avez peut-être repéré des icônes intrigantes dans le menu HOME. La première est celle de l’application Nintendo Switch Online (image de gauche) mentionnée plus haut, intéressons-nous donc aux deux suivantes ! La section News propose de nombreuses informations sur les nouveaux jeux et ceux à venir, et le Nintendo eShop (image de droite) vous permet d’acheter des jeux au format numérique et du contenu additionnel, ou de télécharger des démos directement sur votre console**** !

Vous pouvez consulter les offres du moment sur le Nintendo eShop pour connaître les titres bénéficiant d’une réduction. Et si vous repérez un titre qui vous intéresse mais que vous n’êtes pas encore certain de vouloir l’acheter, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits pour le retrouver plus tard.

Vous pouvez également voir les offres sur les jeux Nintendo Switch depuis ce site web !

Pensez aux versions démo, pour essayer avant d’acheter !

Et comment peut-on prendre des captures d’écran et des vidéos ?

Ne gardez pas une formidable expérience pour vous, lorsque que vous voyez quelque chose de sympa dans un jeu, appuyez tout simplement sur le bouton de capture pour sauvegarder ce moment ! Vous pouvez même ajouter du texte aux captures d’écran et les poster sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis !

Lorsque vous réalisez un exploit dans un jeu compatible, appuyez et maintenez le bouton de capture jusqu’à ce qu’un « bip » se fasse entendre pour sauvegarder les 30 dernières secondes de jeu ! Lorsque votre vidéo est capturée, vous pouvez la couper pour ne garder que les meilleures parties ou même extraire des captures d’écran de la vidéo afin de les partager ensuite sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez aussi envoyer des captures d’écran et des vidéos directement depuis une console Nintendo Switch vers un smartphone pour ensuite les partager encore plus facilement ! Pour cela, sélectionnez simplement « Envoyer sur un smartphone » dans le menu « Publier ou modifier » puis suivez les instructions à l’écran.

À quoi servent les autres icônes du menu HOME ?

Vous pouvez activer le mode veille, ajuster l’ordre des manettes ou modifier vos paramètres. C’est également depuis le menu des paramètres que vous trouverez l’option pour créer votre propre personnage Mii !

Puis-je transférer des données de sauvegarde d’une Nintendo Switch à une autre ?

Oui ! Il est possible de transférer des données de sauvegarde et un compte utilisateur vers une autre console Nintendo Switch ! Si vous avez partagé une console avec quelqu’un jusque-là et que vous avez désormais la vôtre, vous pouvez transférer vos données pour reprendre vos parties sur votre propre console.

Découvrez comment transférer des données d’utilisateur.

Découvrez comment transférer des données de sauvegarde.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à votre toute nouvelle console sur le site officiel de la Nintendo Switch.