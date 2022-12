Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – 5.4GB

Octopath Traveler II – 5.2GB

Children of Silentown – 1.9GB

The Legend of Gwen – 1.6GB

Gigantosaurus: Dino Kart – 1.2GB

Rubber Bandits – 1.2GB

Vampire Slayer: The Resurrection – 902MB

Grammarian Ltd – 717MB

Wings of Bluestar – 615MB

AlphaLink – 511MB

Kids Party Checkers – 279MB

Akka Arrh – 245MB

Maximus 2 – 168MB

Moorhuhn Pirates – Crazy Chicken Pirates – 142MB

Pixel Game Maker Series Pearl Vs Grey – 101MB

Lost Snowmen – 98MB

Mars Base – 78MB

Peachy Boy – 65MB

Void Prison – 58MB

Neon Souls – 41MB