Nous avons eu la chance et le plaisir de découvrir et de tester depuis quelques jours le casque sans fil G435 de Logitech qui est désormais compatible avec la Nintendo Switch. Comme vous avez pu le voir sur les photos, nous avons eu le casque Blue and Raspberry, mais il y a trois modèles différents avec les deux coloris supplémentaires : Off White and Lilac et Black and Neon Yellow. De quoi allez avec tous les goûts et toutes les couleurs de Nintendo Switch.

Note importante, pour utiliser le casque sur Nintendo Switch, il faut mettre à jour le firmware du casque via la dernière mise à jour disponible ici (si vous avez le moindre souci, n’hésitez pas à nous joindre via la section commentaire en bas de l’article, on a eu aussi un peu de mal à le mettre en place.). Il faut aussi une Nintendo Switch (classique, 1.1, OLED ou Lite) à jour, évidemment.

Pas besoin de mise à jour pour une utilisation PC, Mac ou même sur consoles Playstation (nous n’avons pas essayé, n’étant pas équipés). Le casque ne marche pas sur Xbox Series X|S (là, on a testé.). Pour les PC qui n’ont pas de Bluetooth, une clé USB de connexion rapide (comme souvent avec Logitech) fera très bien le job et proposera une connectique stable et directe.

Premier constat casque sur la tête, il est très léger surtout pour un sans-fil. Un plus non-négligeable pour les longues sessions de jeu. Le casque est réglable en hauteur et s’adapte assez facilement à toutes les têtes. Les coussins sont agréables à l’oreille et isolent partiellement du bruit, dans la moyenne des casques du marché à ce niveau.

La connexion Bluetooth est rapide, ce qui change de notre casque Epos qui met bien 1m30 à se linker. Par contre, le premier appareillage peut être un peu complexe, il faudra bien suivre les manipulations expliquées dans le manuel avec les différents modes et combinaisons de touches. Une fois fait, on sera bien tranquille.

La qualité du son en jeu et propre et assez claire. Le micro semble bien tenir la route, même si, quand la batterie devient faible, on grésille bien plus et les phrases peuvent être coupées. L’autonomie de la batterie rechargeable annoncée à 18 heures nous a aussi semblé être plus courte. Sur nos différentes sessions, on est plus proche des 10/12H de jeux + Discord.

On ressort donc plutôt content de nos sessions de test avec le casque G435 de Logitech que ça soit sur PC, mais surtout sur Nintendo Switch. Il arrive à tenir la dragée haute à des casques bien plus chers tout en proposant un prix accessible (85 € sur le site de Logitech, 52 € sur Amazon).

Compatibilité Technologie sans fil LIGHTSPEED: Port USB 2.0 (type A). PC avec Windows® 10 ou version ultérieure, macOS X 10.14 ou version ultérieure, PlayStation 5 ou PlayStation 4 Bluetooth : Dispositifs avec connectivité audio Bluetooth comprenant désormais Nintendo Switch Compatible avec Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech et Windows Sonic Spatial Sound PC : Prise en charge intégrale (pas G-Hub) Playstation 4 et 5 : Stéréo sans fil USB uniquement Nintendo : OUI, BT

Casque Poids : 165 g Dimensions : 163 × 170 × 71 mm Transducteurs audio : 40 mm Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz Impédance : 45 ohms (passif) Sensibilité : 83,1 dB SPL/mW Volume maximum : <100 dB avec limiteur à <85 dB en option

DOUBLES MICROPHONES BEAMFORMING INTÉGRÉS Réponse en fréquence : 100Hz-8KHz

Portée sans fil Jusqu’à 10 mètres via le récepteur USB LIGHTSPEED ou par connexion Bluetooth

BATTERIE (RECHARGEABLE) Temps de jeu : 18 heures Port de charge : USB-C Câble de charge : USB-A à USB-C



CARACTÉRISTIQUES DE DURABILITÉ

PLASTIQUE RECYCLÉ Les pièces en plastique contiennent au minimum 22% de plastique recyclé certifié au poids, afin d’offrir une seconde vie aux équipements électroniques et contribuer à mettre en place une économie plus circulaire.

EMBALLAGE RESPONSABLE L’emballage papier est fabriqué à partir de bois de forêts certifiées par le FSC. En choisissant ce produit, vous soutenez une gestion durable des forêts dans le monde entier.

CERTIFIÉ CARBONNEUTRAL Pour chaque produit acheté, nous finançons un programme de compensation carbone de très haute qualité, dans l’optique de réduire notre empreinte carbone à zéro.



Informations sur la garantie

2 ans de garantie matérielle limitée

Numéro de référence

Blue and Raspberry : 981-001062

Off White and Lilac : 981-001074

Black and Neon Yellow : 981-001050

Conclusion 8 /10 On vous recommande chaudement le casque G435 de Logitech tant son utilisation simple et fluide (une fois la première connexion faite) et son poids léger s’accorde parfaitement avec l’utilisation hybride de la Nintendo Switch. L’autonomie de la batterie, tirant vers 12 h, est amplement suffisante pour ce type de périphérique, surtout avec son port de recharge USB-C qu’on retrouve partout facilement de nos jours. Détail de la note Casque gaming Bluetooth sans fil ultra-léger G435 Logitech 0