Le jeu a été publié le 29 septembre 2022 par Andrew Kenady and Morningstar Game Studio Incorporated. Il est actuellement en 1.0.0.0. Il est uniquement en anglais. C’est un jeu inspiré des jeux classiques PC aux graphismes rétro mêlant des plateformers classiques avec quelques mécaniques de RPG.

La quête du petit robot

Dans ce jeu, nous incarnons un petit robot Computer – Automated- Resource- Locator égaré dans l’usine tentaculaire de Kent Industries. Nous devons affronter chaque niveau périlleux de l’usine où nous devons récupérer des modules technologiques que l’on doit amener à notre ami ingénieur. Pour cela, il va falloir résoudre les différents niveaux de l’usine que nous allons devoir parcourir.

L’usine regorge de nombreux automates à éliminer, d’objets à collecter…

Nous avons plusieurs actions à notre disposition : sauter, tirer…

Dans un premier temps, nous avons accès à un tutoriel qui nous permet de prendre en main notre petit robot. Il nous permet aussi de nous familiariser avec les environnements. Certains niveaux seront de véritables casse-têtes à résoudre. Il faudra dévoiler des endroits cachés, détruire des affiches qui ne sont pas uniquement des décorations, actionner des mécanismes permettant d’avoir accès à de nouvelles zones, désactiver des mécanismes de soufflerie d’air…

Au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, nous pourrons améliorer notre saut et notre tir. Le doubler pour le premier et le rendre plus rapide ou plus efficace pour le deuxième.

Nous avons un « quartier général » nommé the D.U.M.P. À cet endroit, nous pouvons avoir accès à une voyante qui nous indique ce que nous devons faire, un bar dans lequel nous pouvons choisir une boisson qui nous fera changer de couleur, un jukebox dans lequel nous pouvons ajouter les chansons que nous débloquons au fil de notre progression grâce à la collecte de disques, un mécanicien qui vous permettra de faire évoluer votre robot grâce à la collecte de cœurs et un réparateur de bornes d’arcade dont nous récupérons les joysticks au fur et à mesure de notre parcours.

Cela nous permettra de débloquer des mini-jeux rétro. Dans chaque niveau, nous devons collecter un certain nombre d’objets. Pour chaque niveau, 3 modules technologiques sont à retrouver. Ensuite, il est possible d’avoir à collecter une médaille, un disque, un joystick, un cœur … Nous pouvons aussi collecter 24 cartes (trading cards) qui regroupent les différents personnages que nous rencontrons au cours de notre périple. Elles sont délivrées de manière aléatoire. Il faut les amener à un certain Doug afin de compléter notre belle collection.

Au cours des différents niveaux, vous allez devoir évoluer en vous adaptant à l’environnement, en débloquant des mécanismes ou en en activant d’autres. Le jeu fonctionne sur le principe du die and retry et on apprécie beaucoup la rapidité de chargement après un échec. Le chargement de la partie à partir du dernier endroit de sauvegarde symbolisé par une disquette verte se fait de manière quasi instantanée ce qui est très appréciable. Des clés à molette sont dissimulées tout au long de notre parcours afin de nous permettre de recharger notre barre de vie. Nous gagnons des clés à molette et donc de la vie au fil de notre aventure.

Chaque niveau est composé de 5 étapes et se termine par un boss qui nous permettra de récupérer une pièce technologique en or que nous devons remettre à notre ami ingénieur. Cela permet d’aller améliorer des compétences. Il y a en tout une vingtaine de niveaux à parcourir. Le nombre de collectables est assez important : 71 pièces techniques, 13 médailles, 7 cœurs, 21 disques, 5 circuits imprimés et 4 joysticks. Toute cette aventure est accompagnée par un panel grandissant de musiques électros bien caractéristiques de ce genre. Elles nous permettront une immersion totale dans le jeu.

Un jeu accessible à tous

Le jeu est vendu comme accessible à tout public à partir de 7 ans ce qui est le cas pour une grande partie du gameplay puisqu’il suffit de maîtriser les différents mouvements de notre robot pour pouvoir progresser au sein de l’usine et débloquer les différents niveaux. Certains passages pourront cependant être un peu difficile pour les plus jeunes du fait de la réflexion qu’ils demandent pour être résolus ou de la dextérité dont le joueur devra faire preuve pour arriver à débloquer tous les items.

Une durée de vie correcte

Le jeu est actuellement vendu à 12,49€ sur l’eShop. Il contient en tout une vingtaine de niveaux à résoudre. Le taux d’achèvement de la partie étant indiqué sur l’écran d’accueil lors de son chargement. Il faudra une bonne dizaine d’heures pour arriver à finir tous les niveaux et avoir collecté tous les items collectables.

Conclusion 7.2 /10 Le jeu CARL fait partie de ces jeux indépendants qui nous laissent un souvenir agréable. Il reprend les mécaniques des jeux de plateformes à défilement horizontal au style graphique rétro. Il est accompagné par une bande sonore caractéristique de ce type de jeux. Il est très agréable à parcourir pour son histoire et pour la variété des actions et des casse-têtes proposés. Le fait qu’il soit uniquement en anglais peut être un frein pour certains joueurs même si l’anglais utilisé est plutôt élémentaire. La durée de vie est plus que correcte compte tenu du contenu proposé. Ce jeu est une belle découverte. LES PLUS Jeu coloré aux graphismes rétro sympathiques

Jeu coloré aux graphismes rétro sympathiques Musique électro agréable pour accompagner les niveaux

Musique électro agréable pour accompagner les niveaux Une durée de vie intéressante

Une durée de vie intéressante Chargements très courts LES MOINS Il est uniquement en anglais.

Il est uniquement en anglais. Énigmes parfois difficiles à résoudre pour un jeune public Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / prix 0

Bande-son 0

Graphismes 0

Niveau de difficulté 0