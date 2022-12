Désir fantasmé du joueur, setup ultime de grand chanceux, depuis des années, le vidéo projecteur fait rêver bon nombre d’amateurs de bonnes sensations de jeux sur un écran beaucoup trop grand pour le recul qu’on peut avoir. Déjà à l’époque de la Gamecube, certains avait la chance de brancher leur console sur un écran de cinéma, et déjà à l’époque, c’était la pure classe.

De nos jours, avoir du bon matos à la maison est devenu monnaie courante, enfin, c’est déjà plus dans les mœurs, mais avoir un vidéo projecteur, c’est toujours un petit événement. Sur notre site, l’expertise technique de l’image (colorimétrie, Contraste, Gamma, etc.) n’est pas jugée car nous n’avons ni le matériel, ni la compétence pour. Mais ce test vous propose juste un retour d’expérience simple d’un utilisateur lambda.

Chez Nintendo-Town, on a eu la chance de passer 15 jours avec le XGIMI HORIZON Pro et sa compatibilité avec les principales consoles telles que la Nintendo Switch, mais aussi les consoles PlayStation et Xbox. HORIZON Pro propose une forte luminosité (2 200 lumens) parfaite pour diffuser les jeux sur des écrans immenses avec une résolution 4K HDR10 avec un temps de latence inférieur à 35ms. Une dinguerie, surtout pour une Nintendo Switch. Les haut-parleurs intégrés et conçus par Harman Kardon sont pilotés par un DSP compatible avec Dolby Audio (DD/DD+) et DTS-HD, ce qui promet une immersion sonore folle, ce qui est le cas.

De nombreuses fonctionnalités sont également présentes pour améliorer les images et l’expérience de jeu en général. L’AI (BrightnessAdjustment) qui détecte la lumière ambiante et ajuste la luminosité en conséquence, un système efficace de réduction du bruit de l’image INR et le ClarityEnhancement pour améliorer les détails, notamment pour les très grands écrans.

Une fois la Nintendo Switch branchée, évidemment, la qualité est au rendez-vous et la rétine prend un plaisir immédiat. On notera aussi l’accès immédiat à un vaste univers de jeux Android via Google Play. Le Google Play parlons-en. C’est peut-être le petit défaut le plus désagréable que nous avons pu constater.

Lors du premier lancement du projecteur, il faut avoir un compte Google actif. C’est le cas de beaucoup de monde, mais pas tout le monde. J’en suis une preuve vivante. Mais même avec un compte actif, la connexion est fastidieuse surtout à l’heure des mots de passes complexes (voir très complexe du type Xxh@zaGC&97egDMANp$keQTkYH#H4A8jn4sjAqPg, et on vous conseille d’avoir ce type de password). Et si vous avez la flemme de connecter un compte, ou si vous n’en avez pas, pas de vidéoprojecteur pour vous. Rien ne marche sans un compte Google…

Heureusement, une fois connecté le projecteur est extrêmement facile à configurer, grâce à une série de technologies qui simplifient toute opération, comme l’alignement intelligent de l’image (ISA), la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, la mise au point automatique et un système intelligent qui évite les obstacles entre le projecteur et l’écran.

La connectivité est bien pensée : 2XHDMI (un ARC) et 2XUSB, Bluetooth et WiFi en plus des sorties audio numériques (optiques) ou analogiques (3,5 mm), ces dernières permettant également d’utiliser des casques de jeu.

Enfin, pour l’autonomie de la lampe LED on nous promet jusqu’à 30 000 heures de jeu pour des images durables sans compromis. Promesse que nous n’avons pas pu valider lors de nos sessions de tests. Le HORIZON Pro est livré avec une élégante télécommande Bluetooth pour toutes les fonctions au prix de vente conseillé de 1.899€.

Conclusion 9 /10 Pour jouer à de la Nintendo Switch, le XGIMI HORIZON Pro est le must du must. Les capacités de ces vidéoprojecteurs étant bien au-dessus du maximum que peut proposer la console hybride dockée, évidement. Pour le reste, le XGIMI HORIZON Pro est une très bonne proposition avec une Xbox Series X ou autre hardware puissant. On vous recommande sans sourciller la bête, qui comblera la plupart de vos requêtes de fins gourmets gamers. LES PLUS Parfait de la Nintendo Switch

