L’année 2022 sur Nintendo Switch a été très dense en sorties de grande qualité pour tous les types de joueurs. Les amoureux de jeu de rôle à la japonaise seront convaincus par Trails from Zero ou Xenoblade Chronicles 3 sans oublier des œuvres non citées comme Persona 5 Royal. Les amateurs d’action solo s’amuseront sur Nier Automata ou Bayonetta 3 que nous n’avons pas cités. Par ailleurs, vos soirées en famille et entre amis seront toujours bien servies notamment par Splatoon 3, mais aussi Nintendo Switch Sports que nous n’avons également pas cités. C’est vous dire à quel point cette liste est, au final, un résumé non exhaustif de ce que vous pouvez ajouter à votre répertoire Nintendo Switch, et ceci ne concerne que 2022 ! D’autant plus que l’horizon 2023 semble déjà d’autant plus alléchant et nous impatiente déjà