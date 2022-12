Le jeu mobile de la série Bravely Default a été lancé sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play le 27 janvier 2022. Square Enix a annoncé hier que Bravely Default : Brilliant Lights fermera ses serveurs le 28 février 2023, un peu plus d’un an après le lancement.

Les joueurs ne pourront plus acheter la monnaie du jeu, le Mythril, et tout Mythril non utilisé sera remboursé aux joueurs à une date ultérieure. Le format de jeu en Pay To Win n’était pas rentable et Square-Enix ne serait pas en mesure de maintenir un service en ligne satisfaisant à l’avenir. Mais Square-Enix n’en a pas fini avec le jeu puisqu’il annonce la sortie d’une version hors ligne de Bravely Default : Brilliant Lights qui permettra aux utilisateurs de se remémorer les personnages et les histoires du jeu sur smartphone.

