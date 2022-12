Au Japon, Nintendo partage régulièrement le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web. Ils partagent également des classements pour l’année entière, pour le premier semestre, et c’est le premier que nous avons aujourd’hui ! Le Top 30 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop entre janvier et décembre 2022, et ne concerne que les téléchargements payants sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut les titres Free 2 Play, évidemment).

Sans trop de surprises, Splatoon 3 (licence populaire au Japon) et les Pokémon sont dans le trio de tête ! Kirby quand à lui montre qu’il a très clairement réussi son retour. On saluera également la belle (et méritée) 10ème place de Xenoblade Chronicles 3 ! Pour le reste, Mario Kart et Zelda BOTW font partie des classiques à posséder lorsque l’on s’offre (ou se fait offrir) une Nintendo Switch, ils conservent d’ailleurs leur classement de l’an dernier. Au niveau des « surprises », on note la 23ème place du jeu indépendant Inside et l’entrée de Resident Evil 6 à la 27ème place !

Voici le Top 30 annuel des logiciels pour le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er janvier au 20 décembre 2022 :

01./New. – Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2022] 6 500¥

02./New. – Pokémon Legends: Arceus (The Pokémon Company) [28.1.2022] 6 578¥

03./New. – Pokémon Violet (The Pokémon Company) [18.11.2022] 6 500¥

04./New. – Pokémon Scarlet (The Pokémon Company) [18.11.2022] 6 500¥

05./01. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] 7 990¥

06./New. – Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) [25.3.2022] 6 500¥

07./New. – Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] 4 300¥

08./08. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] 6 578¥

09./15. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] 2 750¥

10./New. – Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo) [29.7.2022] 8 700¥

11./New. – Kirby’s Dream Buffet (Nintendo) [17.8.2022] 1 500¥

12./02. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020] 520¥

13./10. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] 7 920¥

14./13. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] 6 578¥

15./14. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017] 7 678¥

16./09. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018] 3 960¥

17./06. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] 1 530¥

18./11. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] 4 378¥

19./12. – Mario Party Superstars (Nintendo) [29.10.2021] 6 500¥

20./00. – Mon-Yu (Experience) [15.7.2021] 5 480¥

21./New. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022 (Konami) [21.4.2022] 8 250¥

22./19. – Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos) [20.12.2018] 499¥

23./00. – INSIDE (Playdead) [28.6.2018] 1 980¥

24./04. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Konami) [19.11.2020] 6 930¥

25./00. – Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Offline (Square-Enix) [15.9.2022] 8 580¥

26./24. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [27.9.2019] 499¥

27./00. – Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2019] 3 300¥

28./00. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2021] 6 578¥

29./00. – Unravel Two (Electronic Arts) [22.3.2019] 3 024¥

30./29. – Undertale (8-4) [15.9.2018] 1 620¥