The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible le 12 mai prochain sur Nintendo Switch et le matériel promotionnel et marketing commence à circuler en magasin.

Un joueur allemand a pris une photo de l’un des supports marketing en magasin pour le jeu d’aventure en monde ouvert tant attendu et il mentionne le support en ligne de la NIntendo Switch.

Attention à ceux qui rêvent d’un mode multijoueur. Il pourrait s’agir d’une simple prise en charge des sauvegardes en nuage ou d’un contenu téléchargeable supplémentaire, comme ce fut le cas pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous en saurons plus une fois que Nintendo aura révélé plus de détails sur le jeu, probablement lors d’un Nintendo Direct début 2023.

