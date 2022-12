La question du réchauffement climatique est une question qui fait pleinement partie de notre vie à l’heure actuelle. Les problématiques liées à celui-ci, notamment la fonte des glaciers, des banquises et la montée des eaux en sont les éléments centraux.

Le jeu Arctictopia va se saisir pleinement de ce sujet pour vous mener vers des tableaux de puzzle afin de permettre la préservation des espèces : l’ours polaire, le phoque et un oiseau.

Brainstorming

Arctictopia est un jeu de casse-tête sorti le 24 novembre 2022 par Gravity Game Arise notamment éditeur du jeu RPG Live by the Sword: Tactics. Il est proposé au prix de 4,99€ sur l’eShop et totalement traduit en français.

L’action de ce jeu se déroule dans l’océan Arctique. Vous incarnez un ours polaire qui doit effectuer un certain nombre de déplacements dans le but de rejoindre votre petit.

Parfois, vous aurez aussi pour tâche de sauver un phoque et un oiseau au fil de votre progression.

Pour cela, vous disposez de plaques de banquise qui vous permettent un certain nombre de déplacements. Il faudra donc faire preuve de logique et de stratégie afin de pouvoir compléter tous les niveaux.

Au fur et à mesure de votre progression, vous rencontrerez des orques qui pourront vous aider dans vos déplacements. Vous serez aussi confrontés à des zones d’océan facilitant la fonte de votre plaque de banquise quand d’autres seront glaciales et renforceront votre plaque vous permettant ainsi un déplacement supplémentaire. Il vous faudra aussi composer avec les courants qui vous déporteront de votre trajectoire initiale, des tourbillons qui vous permettent de passer de l’un à l’autre. En prenant en compte tous les éléments à votre disposition, vous pourrez ainsi résoudre les différents niveaux qui s’offrent à vous.

Par la suite, vous pourrez débloquer de nouvelles zones donnant accès à de nouveaux niveaux. Vous aurez un total de 150 énigmes glaciaires à résoudre.

Une sensibilisation au réchauffement climatique

Au fur et à mesure de l’histoire, vous débloquerez des cinématiques en lien avec le réchauffement climatique. Elles mettent en scène les différents animaux rencontrés au cours de nos énigmes et nous invitent à prendre conscience des problèmes engendrés par le réchauffement climatique pour ceux-ci.

Cela va du déplacement des populations animales aux problématiques de manque de nourriture liées à la modification des écosystèmes. Comme nous le savons, le déplacement des animaux oblige les écosystèmes à s’adapter et entraîne parfois la disparition de certaines espèces du fait de la modification des chaînes alimentaires.

Bon jeu de réflexion mais répétitif

Ce jeu est un bon jeu de casse-tête, il faudra parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour venir à bout de certains niveaux. Ce jeu est davantage à recommander dans le cadre de sessions courtes et ponctuelles de jeux plutôt qu’en longues sessions car il peut vite devenir répétitif et nous pouvons alors nous lasser du jeu étant donné que les mécaniques des différents niveaux reviennent de manière cyclique.

Il offre une durée de vie plutôt honnête d’environ 6-7 heures.

Ce jeu est accompagné d’une musique très douce propice à la réflexion.

L’avantage de ce jeu est que même si vous n’arrivez pas à sauver tous les animaux d’un niveau, vous pouvez continuer votre progression dans une certaine limite puisque l’accès à certaines zones dépendra de la collecte d’un certain nombre d’ours, de phoques et d’oiseaux. Vous pourrez voyager sur la carte et revenir plus tard sur les niveaux qui vous auront posé problème.

Conclusion 5.2 /10 Arctictopia est un bon jeu de casse-tête basé sur la problématique du réchauffement climatique. Les mécaniques d’énigmes proposées sont intéressantes et nous amènent à nous creuser la tête. Ce jeu est parfait pour de courtes sessions de jeu car il peut devenir vite répétitif utilisé autrement. Il réunit les caractéristiques typiques de ce genre de jeu. LES PLUS Jeu de casse-tête aux mécaniques d’énigmes intéressantes.

Jeu de casse-tête aux mécaniques d’énigmes intéressantes. Un bon nombre d’énigmes (150).

Un bon nombre d’énigmes (150). Une musique douce pour accompagner la réflexion. LES MOINS Peut être parfois répétitif Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Scénario 0

Durée de vie / prix 0

Difficulté 0