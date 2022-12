Lil Gator Game est développé par MegaWobble et édité par PlaytonicFriend. MegaWobble est un jeune développeur puisqu’il s’agit de son 1er jeu à l’heure actuelle et il faut absolument retenir son nom pour le futur. PlaytonicFriend est la sous-branche de Playtonic Games qui s’occupe de quelques jeux indépendants dont Demon Turf et Blossom Tales II qui sont des réussites dans leurs genres.

Le Héros de la petite île

Un beau jour, un jeune Alligator est au parc et il s’ennuie sur sa petite île. Il va à la rencontre de sa grande sœur pour trouver une solution à son ennui et elle commence à créer un monde d’héroïque fantasy où il est le héros de l’histoire. Il décide de s’appeler « insérer nom ici » et il part faire les quêtes que sa sœur lui a préparées. Le temps passe après que sa sœur est revenue de ses études en développement. A la grande déception de « insérer nom ici », elle ne souhaite pas participer à l’aventure qu’il a créée en transformant l’île en une quête avec des monstres… en carton. Afin de jouer avec sa sœur, il va… s’amuser tellement qu’elle aura envie de revenir. Telle est la quête qu’il s’est donnée. Vous serez attirés par l’histoire, elle est drôle comme elle peut être triste et réaliste. Vous serez étonnés de voir un récit bon enfant et comique devenir beaucoup plus sérieux et même une expérience que vous aurez, peut-être, vécue avec vos proches.

Au-delà de l’histoire principale vous rencontrerez de nombreux PNJ hauts en couleurs, chacun aura un trait de caractère qui sera vraiment amusant à découvrir.

Cela rappelle fortement Animal Crossing avec chaque personnage ayant un trait de caractère tel que l’hyperactif, l’endormie et bien d’autres, certaines interactions seront mémorables.

Votre héros est tellement excité par la rencontre de futurs amis et par l’avancement de sa quête qu’il devient très vite attachant et chaque rencontre qu’il fait est vraiment intéressante à suivre.

La dernière chose à savoir est que le jeu est exclusivement en anglais. Alors, il ne faut pas l’anglais le plus soutenu mais il faut un niveau suffisant pour tenir une conversation.

Animal Crossing rencontre Zelda Breath of wild

Comme dit précédemment vous êtes un jeune alligator sans nom que vous nommerez vous-même au début du jeu. Le jeu est un monde ouvert avec un côté Jeu De Rôle où vous essayez de vous persuader d’être le héros de votre récit. Mais, tout ce que vous récupérez ce sont des objets de la vie de tous les jours et on vous rappellera souvent qu’il faudra utiliser votre imagination.

Vous obtiendrez rapidement les différents outils d’un héros : une épée, un bouclier et un bonnet qui ressemble à ceux que portent les enfants du village Kokiri.

Votre lame servira à vaincre vos ennemis en carton, le bouclier servira à glisser dessus pour aller plus vite et le bonnet sert à faire joli. Vous pourrez aussi monter les murs avec une durée limitée au début. Mais, plus vous aurez de bracelets, plus vous pourrez monter longtemps. Aussi, vous aurez un tee-shirt deltaplane pour vous déplacer partout et qui est facile à utiliser.

Vous aurez aussi divers objets utiles tels que la capacité de lancer des cailloux ou un ballon pour monter un peu plus haut. Aucun des objets utilisables n’est véritablement obligatoire, la plupart sont juste un moyen de vous amuser à faire l’idiot ou de vous faciliter la vie.

Vous aurez de nombreuses épées, boucliers et objets à débloquer dont certains changent l’attitude de votre alligator tel qu’un bandeau de ninja et vous ferez le ninja-run ou un pinceau qui met de la couleur à chaque coup.

En fait, Lil Gator est un Zelda-like sans les donjons, sans les combats épiques et qui n’a aucun système de dégâts de chute ou de points de vies. Votre but ? Obtenir des amis pour décorer le terrain de jeu.

L’objectif principal est d’aménager le terrain de jeux afin que votre grande sœur joue à nouveau avec vous. Pour cela, il faudra faire les quêtes demandées par les PNJ et ils deviendront vos amis ce qui permettra de construire des structures des plus étonnantes. Pour trouver vos futurs amis, il faudra explorer, explorer et explorer tout en faisant leurs quêtes secondaires. Mais, vous aurez 3 amis principaux à recruter. Martin, Jill et Avery sont vos amis de toujours et ils se sont dispersés sur la carte. Chacun donnera une idée de construction pour le terrain de jeux les rendant indispensables pour compléter le jeu.

Un monde haut en couleurs porté par son peuple

Les graphismes sont un vrai plaisir pour les yeux, tels que dans Animal Crossing les personnages seront très expressifs et des humanoïdes animaux.

Les décors sont vraiment beaux bien que certains endroits se ressemblent, en particulier la zone montagneuse, mais la texture de l’eau, les arbres d’automne, les lieux uniques. Il y a suffisamment de variété pour se retrouver. Les animations sont toutes des masters classes, vous aurez de nombreuses animations différentes et certaines uniques à l’objet que vous tenez.

Certaines animations sont simples, mais tous les personnages bougent selon leurs humeurs. C’est vraiment agréable que chaque PNJ ait un côté aussi animé, ça les rend attachants et mémorables au point que votre testeur peut citer un bon nombre de PNJ dits secondaires.

La musique c’est la détente absolue

Il n’y a pas des dizaines de musiques juste 5 ou 6 musiques au total. Chaque zone distinguée à sa propre musique et elles sont agréables à écouter.Le thème principal est le plus mémorable, mais toutes les musiques paraissent simples ce qui pourrait s’expliquer, en apparence, par des percussions « basiques » mais, absolument pas, c’est extrêmement bien exécuté.

Le sound design est fantastique, comme les animations. Dès que bougerez, ça fera un son différent et satisfaisant. Si vous tapez un arbre ça fait un bruit, si vous tapez un cheval de balançoire encore un bruit différent. Tout ça pour dire que chaque élément a son propre son, ce qui rend le tout plus réaliste et agréable à écouter qu’un bruit générique. C’est un ensemble de petites choses qui rend le jeu si unique et si jouissif.

Court, mais c’est une expérience à faire

Votre plaisir sera immense bien que le jeu soit assez court et qu’il ne soit pas là pour vous donner de la difficulté, mais vous donnez de la nostalgie, des fou-rires et un monde ouvert à explorer en aidant son prochain. Aucun rythme ne vous est imposé et ça vous laisse tellement de temps pour l’exploration, pour la prise de photo, pour vous détendre et pour discuter avec tous les PNJ.

Pour seulement finir le jeu sans le faire à 100% ça vous prendra 3h à 3h30 et vous devriez mettre 4h à 5h pour le 100%. Malgré sa courte expérience, le jeu n’en souffre pas.

Le fait que votre aventure soit courte et agréable, on remarquera aussi que certains objets sont quasiment identiques et que certaines quêtes sont très similaires entre elles mais le fun se trouve dans les dialogues et l’exploration.

D’ailleurs vous n’êtes absolument pas obligés de trouver tous les potentiels amis du jeu, vous obtiendrez le nombre nécessaire assez rapidement mais vous devrez finir les quêtes de vos 3 amis principaux.

Conclusion 8.8 /10 Lil Gator Game est une réussite absolue. Si vous aimez Zelda Breath of Wild et Animal Crossing bah FUSION !!! Et ça crée ce jeu. Donc il faut le prendre les yeux fermés pour 19,5€. L’histoire est vraiment touchante avec notre sœur et notre groupe d’amis qui nous aident tout le long, mais surtout les dialogues sont drôles, inventifs et agréables à suivre. Le gameplay est simple à prendre en main et il vous laissera beaucoup de liberté avec son monde ouvert. Les objets serviront à rendre l’aventure plus fun et on vous donnera tous les outils pour explorer (grimper les montagnes, planer ou surfer pour aller plus vite). Les graphismes rappellent énormément Animal Crossing avec ses personnages hauts en couleur (avec leur propre style) et leurs dialogues uniques. Les animations sont loufoques et très expressives rendant vos rencontres avec n’importe quel PNJ intéressantes. Les musiques sont fantastiques, aussi simples que complexes. Elles berceront votre quête du quotidien. Le sound design est extrêmement varié et dès que vous internaliserez avec quoi ce soit, vous ferez un bruit spécifique pour chaque élément du jeu. La durée de vie est un peu courte, mais elle évite de faire ressentir la répétition de certaines quêtes. Pour conclure, Lil Gator Game est un mélange entre 2 licences qui marche si bien qu’on en reprendrait encore, c’est sûrement l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année 2022. LES PLUS Le gameplay est parfaitement adapté à son monde ouvert

