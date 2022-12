Dans une interview accordée au Famitsu, les employés de Square-Enix ont laissé entendre que quelque chose de nouveau pourrait apparaître pour Dragon Quest X en 2023. À en juger par les commentaires, il semble que Dragon Quest et Final Fantasy seront les principaux centres d’intérêt de Square-Enix.

Même si le jeu a été lancé au Japon il y a plus de 10 ans sur Wii, il serait bien qu’il soit localisé. Avec tant de contenu disponible aujourd’hui, il semble peu probable que Square-Enix s’attaque à cette énorme entreprise à ce stade. Mais il y a la version offline disponible depuis peu qui semble le candidat idéale à une sortie chez nous. Dragon Quest X est disponible sur Windows PC, Nintendo Switch, PS4 et les appareils mobiles (avant sur Wii, Wii U et 3DS en cloud). La version hors ligne est disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch et Windows PC.