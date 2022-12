Selon le développeur polonais Petums, Papetura se présente comme un jeu d’aventure puzzle atmosphérique. Si sur le papier, cela peut englober pas mal de titres plus ou moins originaux, Papetura arrive à tirer son épingle du jeu. Le terme papier est d’autant plus approprié car l’originalité de ce titre réside en effet dans le fait qu’il a entièrement été réalisé à la main avec du papier ! Penchons-nous plus en détail sur ce titre qui semble poétique et envoûtant.

Pape et Tura, une histoire d’amitié

Pape est une créature solitaire qui vit dans une prison florale, loin du reste du monde. Un jour, il réussit à s’enfuir et rencontre le petit Tura, un être magique dont il s’occupera. Ils affronteront ensemble l’obscurité, le feu et les monstres qui veulent brûler leur monde de papier adoré.

Dans Papetura, l’histoire ne vous est jamais contée par des dialogues ou des textes. Vous la vivez littéralement à travers les personnages et l’interprétation que vous aurez des événements qu’ils vivent.

Il en découle un jeu posé et intrigant, qui va vous faire réfléchir aussi bien sur les puzzles à résoudre que sur ce monde étrange dans lequel vivent nos deux protagonistes.

Même une feuille de papier est plus légère si on la porte à deux (proverbe coréen)

Papetura nous conte donc les aventures de deux amis mais concrètement vous ne dirigerez que Pape. Ce titre peut être assimilé à un Point’n Click (historiquement un type de jeu où il fallait cliquer pour déplacer le personnage et interagir avec son environnement) jouable entièrement à la manette.

Point de curseur ici, vous déplacez Pape via le stick gauche ou les flèches directionnelles. Seules trois actions sont à votre disposition : l’interaction avec les éléments du décor, la visée avec l’objet équipé et une aide si jamais vous ne savez plus quoi faire.

L’interaction avec le décor ou les créatures que vous rencontrerez se fait par le biais de la touche A. Cela vous servira à actionner des interrupteurs, grimper ou bien converser avec les créatures que vous croiserez. La conversation se résume à des bulles où les dessins se succèdent pour vous faire comprendre le propos.

Pape va rapidement rencontrer Tura, une créature magique qui peut voler et qui dispose d’autres capacités. Pape portera Tura dans ses bras, ce qui lui permet de tirer de petites lucioles qui serviront à allumer différents éléments. Créatures magiques obligent, les lucioles sortent de la bouche de Tura comme une sorte de canon magique ! La visée se fait via le stick droit et est symbolisée par des pointillés. Tout au long de l’aventure, la lumière est au cœur de la résolution de ce monde de papier imaginaire.

Si vous ne savez plus quoi faire, il vous suffit d’appuyer sur X pour que Pape ingurgite une graine qui va lui donner une vision de ce qu’il doit faire ensuite, toujours par le biais de dessins qui se succèdent dans des bulles. À noter qu’une fois la graine ingurgitée, il vous faut résoudre un petit puzzle où il faut collecter des lucioles sans toucher les ennemis. Si jamais vous en touchez un, il faudra recommencer. Plus vous utiliserez l’aide et plus le nombre de lucioles à récupérer sera élevé.

Vous l’aurez compris mais entre la simplicité des contrôles du personnage et la narration épurée du titre, ouverte à l’interprétation, tout est fait pour que le joueur passe un moment agréable en compagnie de nos deux compères, sans trop se triturer le cerveau. Les puzzles s’enchaînent donc assez facilement et il nous tarde de découvrir ce que ce monde fabuleux a à offrir.

Il faudra donc empêcher les monstres de l’obscurité de brûler ce monde magnifique mais fragile.

Un univers fascinant

Comme évoqué en introduction, Papetura a été entièrement réalisé en papier. Concrètement, le développeur a créé tous les modèles sur ordinateur pour en créer des patrons qu’il a ensuite imprimé. Le tout a été découpé, tordu et collé avec amour durant de longues années. Chaque scène a ensuite été photographiée et numérisée afin de pouvoir créer les décors, personnages et animations. Le résultat est tout bonnement stupéfiant. On ne peut rester de marbre devant ce rendu unique et cet univers poétique.

Techniquement le jeu tourne parfaitement sur notre chère Switch, que ce soit en docké ou en portable. Les chargements sont relativement courts et ne gâchent jamais l’immersion.

L’aspect musical a été tout aussi soigné car toutes les musiques ont été composées par Floex, un compositeur tchèque de musique électronique et un artiste graphique qui a collaboré à des bandes originales de films. Ses musiques sont enchanteresses et dépeignent avec justesse l’atmosphère de ce monde imaginaire.

Nous avons évoqué « le » développeur car oui, il n’y a qu’une personne derrière ce travail titanesque : Tomasz Ostafin. Il a ensuite été rejoint par Floex pour la musique et Juraj Mravec pour les bruitages. Ces trois compères ont réussi à créer un univers vraiment atypique mais très réussi, une performance que l’on ne peut que saluer !

Conclusion 7.7 /10 Vous l’avez peut-être deviné en lisant ce test mais Papetura est un coup de cœur qui nous aura fait voyager avec un grand plaisir dans cet univers original et intrigant. Son aspect visuel unique et sa musique onirique nous ont vraiment convaincu. On ne peut que lui reprocher sa courte durée de vie, on aurait aimé que l’aventure dure plus longtemps. La première fois vous demandera entre une et deux heures pour la terminer mais si vous connaissez le jeu, moins d’une heure suffit. Mais que cela ne vous empêche pas d’essayer ce titre, surtout pour ce petit prix. LES PLUS Originalité de l’univers

