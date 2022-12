On commence cet article avec le prochain jeu de Bertil Hörberg.

Le développeur de Gunman Clive et Mechstermination Force a annoncé Onion Assault sur Nintendo Switch il y a quelques semaines. Aujourd’hui, nous apprenons la date de sortie: le 26 janvier 2023. Onion Assault sera vendu au prix de 8€ et occupera 148 Mo d’espace.

Le maléfique Empire Croquetto tente de conquérir Onionia et c’est à un courageux cultivateur d’oignons, et à sa mère, d’arrêter la tyrannique armée fasciste ! Un jeu classique de plates-formes à l’ancienne par le créateur de Gunman Clive et Mechstermination Force. Détruisez l’armée maléfique en lançant des oignons, ou en soulevant et en lançant des ennemis. Un gameplay old school inspiré des classiques 8-bit. Graphismes entièrement en 3D avec un style artistique unique et un moteur personnalisé. 16 niveaux avec une grande variété d’environnements, d’obstacles, d’ennemis et de boss géants. Ce jeu de plateforme et d’action à la fois classique et old school est publié par les créateurs de Gunman Clive et Mechstermination Force. Battez l’armée maléfique en lançant des oignons, ou soulevez puis lancez les ennemis. Le jeu propose un gameplay à l’ancienne proposé par les classiques en 8-bits, des graphismes en 3D complète avec un style graphique unique et un moteur personnalisé. Il se décline sur 16 niveaux offrant une grande diversité d’environnements, d’obstacles, d’ennemis et de boss géants.

CreSpirit et No Stuck Game Studio ont annoncé qu’ils allaient bientôt porter Last Command sur Nintendo Switch.

Aucune information sur le prix ou la date de sortie exacte n’a été communiquée, mais l’équipe de développement a indiqué que le travail sur le portage Switch devrait se terminer bientôt.

Graissez votre manette et étirez vos doigts ! Manipulez le Crawler à travers le barrage d’attaques des ennemis et collectez des points de données pour infliger des dégâts ! Gagnez des puces spéciales pour améliorer le Crawler au fur et à mesure de votre progression, surmontez d’intenses combats de boss et découvrez les secrets de leur monde programmé… « Last Command » s’inspire du jeu classique « Snake », mais ajoute deux actions supplémentaires, « Dash » et « Analyze ». Faites bon usage de ces nouvelles actions pour esquiver les attaques et collecter les « données » générées dans les niveaux pour infliger des dégâts. Il y a de nombreuses batailles non répétitives, chacune avec son propre style et son propre schéma d’attaque, allant des barrages éblouissants remplissant l’écran aux obstacles qui veulent vous submerger. Chacune d’entre elles sera un test de votre capacité à répondre aux différentes difficultés. Des modules peuvent être trouvés tout au long du jeu et confèrent une variété de capacités spéciales. Combinés ensemble, ils peuvent créer un « effet de résonance », accordant des bonus uniques et plus puissants. Trouvez la meilleure combinaison pour votre style de jeu ! Surmontez les dangers et les défis tout en découvrant des secrets oubliés depuis longtemps après la disparition des humains en explorant le vaste monde des programmes.

Bits & Bops est l’une des dernières histoires à succès de Kickstarter. Le projet a récolté environ 85 000 dollars et a non seulement atteint son objectif de financement initial, mais aussi un objectif élargi pour une sortie sur la console hybride de Nintendo Switch. Pour faire simple, Bits & Bops est une collection de mini jeux de rythme dans la veine de la licence Rhythm Paradise. Une démo est disponible sur Pc via Steam.

Rock & Bushes sortira Jupiter Moons : Mecha sur Nintendo Switch.

Choisissez votre mecha, personnalisez votre arsenal et élaborez le deck parfait. Expérimentez avec vos cartes lors d’affrontements tactiques et construisez des decks aux combinaisons puissantes dans cette aventure roguelike !

Personnalisez votre mecha Choisissez l’ossature de votre mecha. Chaque pilote approche le combat d’une manière différente, que ce soit en choisissant l’option d’assaut orientée mêlée, de tireur discret ou simplement de puissance laser pure. Les ossatures peuvent être améliorées pendant le jeu : en installant de nouveaux équipements ou en optant pour une version supérieure.

Élaborez le deck parfait Récupérez armes, boucliers et équipements en détruisant vos adversaires au combat. Vos victoires seront récompensées par de nouveaux « joujoux » pour votre mecha, vous permettant de changer votre arsenal pour ajuster votre deck de combat.

Testez votre mecha sur le champ de bataille Il y a énormément d’armes et d’objets à découvrir et essayer : lasers, sulfateuses, fusils plasma, canons sniper, épées, marteaux, drones, mines, champs de force, moteurs à réaction… Sans oublier les équipements les plus rares : poings roquettes, fouets, faux, capes, piques mécaniques et mini bombes atomiques !

Appréciez la dimension tactique du combat

Prédisez les actions ennemies et ajustez votre stratégie à la situation sur le champ de bataille. Flanquez, partez à l’assaut, tendez des embuscades, mettez-vous à couvert ou visez avec précision les composants critiques des ennemis.

Trouvez des synergies puissantes entre les cartes

Découvrez des combinaisons de cartes uniques qui vous donneront l’avantage au combat, ou cherchez celle qui profitera du système de jeu pour vous permettre d’anéantir un boss en un seul coup ou d’éviter tous les dégâts. Mettez aussi vos combos à l’épreuve des niveaux de difficulté les plus élevés.

Protégez l’intégrité de l’ossature de votre mecha Chacune des parties de l’ossature du mécha dispose de valeurs de vie et d’amure qui lui sont propres.. Équilibrez votre équipement afin que votre deck soit efficace, mais qu’il vous offre également assez de protection. Attention : lorsqu’une de ces parties est détruite, vous ne pouvez plus jouer les cartes associées !

Choisissez votre voie À vous de choisir comment jouer le plus judicieusement à la campagne. Évitez par exemple les combats qui ne sont pas adaptés à votre arsenal. Prenez des risques plus importants pour de meilleures récompenses, ou contentez-vous de remplir les objectifs. Et découvrez les origines de l’IA alien qui corrompt les machines !

Un nouveau survival RPG est prévu sur Nintendo Switch, l’éditeur Crytivo et le développeur Eli Segal viennent de confirmer la sortie de Wanderlost sur la console. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un survival RPG, Wanderlost se déroule en fait « sur fond d’un monde post-apocalyptique adorable et pixelisé. » Les joueurs endosseront le rôle d’un survivant en explorant les ruines de la vieille Amérique.

Propulsé dans la nature avec pour tout bagage les vêtements que vous portez, vous devez vous frayer un chemin dans un milieu sauvage hostile où pullulent les zombies et les animaux sauvages. Trouver de la nourriture, de l’eau et un abri sont les nécessités de base dont vous aurez besoin pour survivre, mais pourquoi ne pas aller au-delà de la simple survie et passer à un mode de vie durable, au confort et même à la maîtrise de l’environnement ? Dans le monde post-apocalyptique le plus mignon qui soit, construisez et améliorez votre base, pillez, explorez, cultivez, pêchez, chassez, rassemblez, préparez et combattez. Wanderlost est doté d’un monde généré de manière procédurale, ce qui signifie que la carte peut être explorée à l’infini ! Chaque nouvelle partie est entièrement unique et – se cachant dans chaque coin – des défis nouveaux et inattendus. Découvrez les secrets d’une civilisation morte et personnalisez votre expérience pour atteindre la domination post-apocalyptique !

L’éditeur CFK, en collaboration avec les développeurs Lyrebird Studio et Starlike, a fixé une date de sortie pour la version Nintendo Switch de Sixtar Gate : Startrail. Le lancement du jeu est confirmé pour le 16 mars 2023. Sixtar Gate : Startrail est un jeu de rythme annoncé pour la première fois sur la console hybride de Nintendo en septembre 2021.

Tyrant’s Blessing sortira le 23 février sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 19,99 €.

Le Tyran est apparu en Tyberia en promettant un paradis sans guerre, sans souffrance… et sans mort. Pour entrer dans son paradis, les Tybériens n’avaient qu’à mourir aux mains de son armée de défunts. La guerre s’est terminée avant même d’avoir commencé. Des milliers de personnes ont péri dans le sillage du Tyran, avant d’être ramenés dans son giron en tant que serviteurs indéfectibles, liés par la magie. Les quelques guerriers encore en vie sont éparpillés dans ce qui reste de leur royaume, cherchant inlassablement un moyen de retourner la situation contre le tyrannique Tyran. Menez leur vague de soulèvement, vainquez l’armée des morts et repoussez le monstrueux seigneur dans les profondeurs de la mer d’où il est venu. Tyrant’s Blessing est un jeu tactique au tour par tour où votre aptitude à planifier, à vous adapter et à établir une stratégie est plus importante que d’optimiser vos unités ou de trouver l’arme la plus tranchante du lot. Choisissez chaque jour de nouvelles batailles, faites des choix difficiles et utilisez intelligemment les atouts de ces insurgés habillés de haillons pour vaincre les hordes de morts-vivants. Vous aurez peut-être une chance de ramener la vie à Tyberia.

NGDEV, le développeur de Razion EX et de Gunlord X, a récemment sorti son nouveau jeu de shoot’em up Gunvein sur Steam, inspiré des titres d’arcade de Cave, Taito et Raizing/8ing. Nous savons qu’une version Nintendo Switch est prévue qui sortira probablement en 2023.

Gunvein propose une expérience dynamique de bullet hell. Les joueurs devront utiliser les mécanismes de verrouillage et d’explosion d’énergie chargée pour abattre les ennemis. De plus, il est possible d’augmenter la puissance de son tir et d’utiliser des bombes pour nettoyer l’écran. En augmentant votre score, vous obtiendrez des vies supplémentaires et de l’argent pour la boutique du jeu. Trois personnages sont prévus, et chacun a un style de jeu unique. Riko, qui a des lasers à tête chercheuse comme arme, « utilise la vitesse et la puissance écrasantes du vaisseau Bagon pour danser autour des tirs et détruire les ennemis en rythme. » Le vaisseau de Miko, le Damul, est équipé de drones de verrouillage et offre « une vaste couverture, la sécurité et l’efficacité. » Enfin, le vaisseau de Lizzy, le Gunex, utilise l’arme Charged Energy Blast et « s’appuie sur la planification et la prédiction pour déclencher des explosions qui prennent les ennemis par surprise ».

Différents modes et fonctionnalités sont prévus pour Gunvein. Il s’agit notamment d’un mode standard avec des points de contrôle équilibrés et un système de boutique, d’un mode Arcade dans lequel les joueurs essaieront de voir jusqu’où ils peuvent aller avec un nombre limité de vies, d’un mode Freeplay pour se détendre ou s’entraîner, d’un mode Roguelike Arrange qui propose des versions générées de manière procédurale des cinq étapes du jeu, et de classements en ligne.

Kindermann Corp. développe Shikon-X Astro Defense Fortress qui a été sur Nintendo Switch.

Dans ce jeu d’aventure point-and-click, vous incarnerez le Major Daaia, le meilleur pilote de la Fédération. Lors de sa première mission de combat, elle reçoit un mystérieux message de l’ennemi mortel de l’humanité, les Rolars. Daaia part alors dans une aventure intergalactique où elle visite des planètes étrangères, rencontre toutes sortes de personnages et découvre la vérité sur la guerre et pourquoi elle a été choisie pour tout découvrir. Shikon-X Astro Defense Fortress cherche à garder les choses simples.

Les joueurs ne disposent en fait que d’un seul inventaire et d’un seul bouton d’interaction. Le jeu est axé sur l’interaction avec l’environnement et les personnages, mais des mini-jeux de style arcade viendront agrémenter le tout. Kindermann Corp. affirme qu’il a « réduit le gras » des titres traditionnels de type « pointer et cliquer », ce qui signifie qu’il n’y a « pas de souris, pas de verbes, pas de roues d’actions bizarres – vous interagissez simplement avec quelque chose, et des choses se produisent ». En ce qui concerne les mini-jeux, l’histoire démarre avec une mission de combat initiale qui est en fait une petite expérience. D’autres mini-jeux, tels qu’un flipper complet, « servent un objectif et certains éléments de l’histoire se développent au cours de ces scènes ».

Dokapon Kingdom : Connect vient d’être classé pour la Nintendo Switch par l’USK allemand.

La classification révèle que l’éditeur du jeu sera Reef Entertainment, du moins en Allemagne, car une spéculation suggère que le jeu pourrait être publié par Aksys Games ou Idea Factory puisque leurs jeux internationaux sont généralement publiés par Reef Entertainment en Allemagne. Il y a également des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’une localisation du jeu de société Dokapon UP ! Mugen no Roulette, qui a été lancé pour la première fois sur la Switch le 10 décembre 2020 au Japon.

Top Hat Studios a annoncé un partenariat avec Isaac Torres pour publier The Lost and The Wicked, un « psycho-thriller twin-stick ». Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch en 2023. The Lost and The Wicked reprend après un naufrage dans lequel le personnage principal se réveille dans un monde méchant sans aucun souvenir de qui il est. Les joueurs apprendront le passé et comment ils se sont retrouvés là tout en combattant des ennemis en cours de route.

502 Studios a annoncé que 502’s Arcade, une anthologie de jeux d’arcade au rythme effréné, est en préparation pour une sortie sur Nintendo Switch.

502’s Arcade est une anthologie de jeux d’arcade au rythme effréné dans lesquels votre but est d’atteindre le sommet des classements. Ils vont d’un donjon au temple généré de façon aléatoire où vous devez sceller des esprits, à un casse-tête ardu mais charmant dans lequel vous devez préparer des potions. Laissez-vous gagner par l’esprit de compétition typique des jeux d’arcades, ou amusez-vous à décrocher tous les trophées.

Wings of Bluestar sortira le 18 janvier prochain sur l’eShop pour 14,99 €.

Vivez une expérience de shoot’em up comme vous n’en avez jamais vécue ! Alors que l’humanité fait face à une mystérieuse intelligence artificielle, le pilote débutant Aya et l’as du pilotage Zarak doivent enquêter sur cette menace qui pèse sur l’espace. Au cours de leurs investigations, ces défenseurs de la paix devront affronter leur passé pour percer le mystère dont est teinté leur ennemi. Combinant des éléments de shoot’em up de style arcade avec défilement latéral classique et présentation HD, Wings of Bluestar est aussi familier que moderne, accessible que stimulant. En plus de multiples vaisseaux, d’améliorations d’armes et d’un gameplay intense, vivez une expérience narrative avec différents dialogues et de multiples fins pour les deux personnages jouables. Pour repousser les limites de l’expérience, Wings of Bluestar propose un mode Boss Rush, un entraînement et une boutique permettant de débloquer des récompenses.