Game Freak, les développeurs derrière la franchise Pokemon, a publié le jeu culte Pocket Card Jockey : Ride On ! sur la Nintendo 3DS en 2016. Uniquement en anglais.

Mais, comme vous le savez, à compter du 27 mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter du contenu sur le Nintendo eShop pour les consoles de la famille Nintendo 3DS (et Wii U).

On apprend aujourd’hui qu’une nouvelle version remixée arrivera sur le service d’abonnement de jeux sur smartphone d’Apple, Apple Arcade. Pocket Card Jockey : Ride On ! sera disponible sur le service ce vendredi 20 janvier. Vous pouvez être averti de la mise en ligne du jeu sur Apple Arcade, ici, et le jeu devrait être jouable sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Surtout, il sera disponible en Français cette fois…