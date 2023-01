Un leaker aurait teasé une annonce pour bientôt concernant la série Metroid Prime.

Au cours de ces périodes de vacances, un modérateur du subreddit GamingLeaksandRumours a posté un message comme quoi un leaker lui aurait dit par message privé « Do you think everyone is primed and ready ? », faisant ainsi un jeu de mots avec le nom de la série de FPS mettant en avant Samus Aran.

Selon le modérateur de ce subreddit, le leaker serait quelqu’un de confiance ayant des comptes « jetables » pour se protéger, il aurait déjà envoyé un message similaire la veille de l’annonce de Zelda Tears of the Kingdom, ayant fait sous entendre le titre du jeu avant son annonce officielle en disant « Hope Zelda fans will have Tears of joy tommorow ».

Bien entendu comme tout « leak » il est toujours bon de prendre de bonnes pincettes, cette annonce concernant potentiellement le remake de Metroid Prime dont les rumeurs existent depuis 3 ans, ou bien Metroid Prime 4 dont on attends toujours le moindre screenshot ou signe de vie depuis 2019.

Entre cette histoire et le leak récent de la Nintendo Switch modèle OLED aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom, un Nintendo Direct dans les prochaines semaines pourrait bien nous aider a lever le voile sur tout ça.