Aragami 2 est la suite d’Aragami, un projet étudiant qui a fait parler de lui et il a paru en octobre 2016 développé & édité par Lince Works. Aragami réussi à conquérir le jeu d’infiltration indépendant comme personne. Aragami 2 est sorti le 10 novembre 2022 sur switch et il est toujours développé & édité par Lince Works. Il est sorti à l’origine sur Steam le 17 septembre 2021, 1 an & 1 mois pour arriver sur la Nintendo Switch avec une optimisation technique à revoir entièrement.

L’histoire oublié

Vous vous trouvez dans la Vallée de Rashomon, un lieu fictif qui s’inspire du folklore japonais. La vallée se fait envahir par l’armée d’Akatsuchi, vous êtes un aragami, l’un des derniers guerriers d’élite, vous reprenez conscience sur un tas de cadavres et vous retournez défendre votre terre natale. Après avoir éliminé quelques ennemis vous serez assassiné par un officier ennemi et sans explication, vous serez au village de Kakurega où vous rencontrerez Kurotsuba, le chef du clan.

Ce dernier vous explique que lui et tous les autres villageois sont atteints d’une malédiction qui les rend immortels, mais qui les empêche de ressentir quoi que ce soit. Votre objectif est d’apaiser les âmes de ce village et d’arrêter cette malédiction en accomplissant diverses missions.

Les dialogues avec les PNJ sont soporifiques et l’intrigue qui essaye de se construire au fur et à mesure des missions ne paraîtra jamais aux cœurs de l’attention du joueur.

Les moments où vous aurez l’impression d’avoir réellement progressé seront rares et tardifs bien que vous soyez supposé en avoir fait « beaucoup » rien ne vous donnera cette impression.

Ninja des ombres cheaté

Tel l’assassin des ombres que vous êtes votre but est d’éliminer vos adversaires sans trop faire de bruit… ou vous pouvez être un peu bourrin et tuer vos adversaires sabre contre sabre. Vos compétences sont la discrétion, s’accroupir, un dash pour ensuite courir, s’agripper à tout rebord, assassiner ou assommer votre adversaire silencieusement. Vous pourrez utiliser tous ces déplacements avec aisance et ça sera souvent facile d’en abuser vu que l’intelligence artificielle n’est pas trop là.

Lorsque vous tuez un adversaire hors de vue d’un garde, il ne s’en rendra jamais compte même si une mare de sang est à ses pieds, pas de soucis il continue son train-train quotidien.

Même si 2 gardes ont un trajet très similaire, il ne se rendra pas compte de la disparition de son confrère.

Lorsqu’un ennemi vous repère, vous pourrez facilement fuir à l’autre bout de la carte pour qu’il perde votre trace.

Malgré une IA des plus simplistes, vous aurez un arbre de compétence qui vous rendra incroyablement fort, et le contrôle de votre ninja n’en sera que plus jouissif.

Vous aurez de nombreuses occasions de les utiliser et c’est très satisfaisant surtout à haut niveau où vous serez difficilement détectable et que vous utiliserez des techniques des plus impressionnantes.

Le HUB du jeu est vraiment minimaliste, mais il servira à augmenter votre arbre de compétence, à récupérer vos quêtes et à créer des objets utilisables en missions. Il n’y a pas énormément d’objets, mais suffisamment de variété pour s’y intéresser. Vous pourrez créer des projectiles à distance, créer des potions de soin et bien d’autres.

Chaque fois que vous irez sur le terrain vous accomplirez une mission, tuer un certain nombre d’adversaires, récupérer des objets, tuer une cible spécifique et retourner au point de départ pour fuir. Les missions sont très similaires et vous referez souvent les mêmes types de mission, les différentes approches que vous pouvez aborder rendent les missions plus intéressantes. Vous pouvez tuer tous les gardes, vous pouvez juste tous les assommer de façon pacifique sans vous faire repérer, vous aurez une note sur votre performance ainsi que la façon dont vous avez procédés.

Dans Aragami 1, il était impossible de se défendre au corps à corps rendant l’infiltration obligatoire pour réussir, dans cet épisode vous pouvez vous défendre à l’aide de votre sabre. Vous pourrez frapper, parer et esquiver. Le combat n’est pas très fourni le rendant peu intéressant. Le souci, c’est que le combat en 1 contre 1 est facile mais lorsqu’ils sont à plusieurs impossibles de se défendre efficacement, donc l’infiltration est toujours votre propriété.

En parlant d’Aragami 1, il est possible d’activer le mode classique qui reprend les mécaniques du 1er épisode, les combats aux corps à corps sont possibles mais quasiment impossible à gagner vu qu’ils vous tuent en 1 coup. Votre endurance est rechargée rapidement dans les zones d’ombre, le dash n’est pas utilisable dans les airs, mais vous pourrez dasher directement dans une zone d’ombre. Le but était de ramener les anciennes mécaniques dans un dlc pour les nostalgiques du 1er épisode qui rend l’approche des missions encore plus varié.

Il sera possible de faire du multijoueur à 3 où vous aurez un nombre de vie partagé & limité, vous aurez exactement les mêmes missions (même le mode classique) qu’en solo, mais vous serez jusqu’à 3 maximum. Le souci du mode multijoueur sur switch est qu’il est assez inexistant et la connexion laisse à désirer même à 2 joueurs.

Une superbe musique pour relever le niveau…

Les musiques sont vraiment belles surtout dans le lobby où la musique est chantée. Pendant les missions, elles seront assez calmes et elle s’accéléra en cas d’affrontement direct avec l’ennemi. Le sound design est pas mal vos actions seront marqués par cette dernière surtout lorsque vous assassinez ou assommer les pauvres gardes.

Graphiquement, la version switch n’est vraiment pas la bonne version à jouer. Les graphismes ne sont pas mis en valeur avec des décors qui sont presque identiques puisqu’on a uniquement des temples, des châteaux et des forêts qui ont tous le thème du japon de l’ère Edo. Les animations sont ralenties et en basse qualité dès que vous avez un peu trop d’ennemis ou que vous vous trouvez un poil trop loin leur FPS passe de 30 à 2. Vous aurez souvent des petits ralentissements en tournant la caméra ou en sautant, ça montre à quel point ce n’est pas optimisé pour la switch.

Le pire dans tout ça, c’est les temps de chargement qui sont infinis, une mission prendra 2 à 3 minutes à charger et surtout il ne faut pas perdre une mission, car recommencer la mission prend autant de temps. Faire un 100% est une torture vue que si vous voulez un run sans vous faire repérer ça veut dire 2-3min d’attente à chaque essai, c’est juste horrible.

Des missions, plusieurs éthiques et des statues en or

Le jeu dure à peu près 7h30 en faisant uniquement l’histoire du jeu. Si vous souhaitez faire le 100% il faudra récupérer tous les costumes du jeu, tous les blueprints pour obtenir toutes les armes secondaires, compléter l’arbre de compétence et obtenir toutes les statues dorées. Vous devrez aussi réussir tous les niveaux parfaitement pour obtenir le rank S pour chaque mission. Aussi, vous devrez compléter chaque mission sans vous faire repérer, en tuant tout le monde, en tuant personne et faire tous les niveaux en mode classic. Le jeu dure suffisamment longtemps avec son 100%, mais vous répéterez énormément les mêmes missions.

Conclusion 4.8 /10 Aragami 2 est un produit gâché sur la Nintendo Switch vu qu'il a des lags réguliers, des temps de chargements beaucoup trop important et le mode coop est obsolète puisqu'il aura encore plus de lags avec des serveurs injouables à 3 joueurs. L'histoire n'est pas prenante et on n'a jamais l'impression de véritablement progresser. Le gameplay est vraiment prenant surtout en solo vu que vous aurez peu de ralentissement et vous augmenterez vos pouvoirs de l'ombre à son paroxysme. Les musiques sont vraiment belles & agréables avec un sound design qui marque bien les différentes actions de votre personnage. Les graphismes sont laids c'est extrêmement pixelisé, vous aurez souvent des ralentissements d'animation en solo comme en multi qui gâcheront le gameplay. La durée de vie est largement suffisante, mais le jeu coûte tout de même 40€ pour 7h à 10h de jeu. Les nombreux problèmes techniques ne vaudront pas les 40€ à dépenser et il faudra se rabattre sur une autre version que celle de la Nintendo Switch car ce n'est pas aussi jouissif par son manque de fluidité. LES PLUS Le gameplay est ultra agréable
Une prise en main facile
Différente façon de faire les missions
Un arbre de compétence vraiment jouissif
Personnalisez l'apparence de votre personnage LES MOINS Une histoire ? il y en avait une ?
Un HUB tout ce qui a de plus basique
Des ralentissements trop présents
Les temps de chargement de 3 minutes
Un multijoueur injouable
Une IA assez débile
40€ pour une version immonde

