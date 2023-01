Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.1.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Leif, Sauveur de Thracia, et Altina, L’escrimeuse, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Ferveur Njörun II

Délai : 3

Au début du tour 1, confère compteur -1. Si l’unité initie le combat et que son aptitude spéciale se déclenche, elle peut agir à nouveau après le combat. (S’active après le combat durant lequel l’aptitude spéciale se déclenche. Une seule fois par tour.) Inflige « limite le déplacement à 1 case » à l’unité et à son partenaire de Duo jusqu’à la fin de leur phase lorsque l’aptitude spéciale se déclenche.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Entraide stim. Atq

Confère Atq +4 aux alliés à 2 cases ou moins pendant le combat. Si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq +4 à l’unité pendant le combat.

・ Aptitude A

Favori d’Ashera +

Neutralise l’effet « efficace contre les unités volantes » conféré par certaines aptitudes. Si l’unité n’est pas à côté d’un allié qui n’est pas une bête ou un dragon ou si PV de l’ennemi ≥ 75 % au début du combat, confère Atq/Déf/Rés +9 à l’unité pendant le combat, et si Rés de l’unité > Rés de l’ennemi, inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 70 % de la différence (maximum : 7) et réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 4x la différence (40 % maximum, aptitudes spéciales des striges exclues).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Frein Atq/Déf

Inflige Atq/Déf -4 aux ennemis à 3 cases ou moins pendant le combat.

Non compatible :

Leif, Sauveur de Thracia, et Altina, L’escrimeuse, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes à améliorer » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.1.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 1 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 1 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/2/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 1 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.1.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 12 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.1.0.

■ Nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Ragnell+Alondite

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Altina, L’escrimeuse, et Altina, Paire intemporelle

Lance noire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sirius, Chevalier mystère

Faux de Sariel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Chev. Macabre, Repos éternel

Grâce des neiges

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sothis, Spectre de neige

Meisterbogen

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Leif, Sauveur de Thracia

Arc rusé

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Claude, Intrigant de génie

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple clair (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Sara » de Fire Emblem: Thracia 776 et « Illusion éphémère » de Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 700.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 17/1/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・Haar, Trafiquant tempête

・Matthis, Frère de Lena

■ Autres modifications

○ Nous allons modifier certaines couleurs du personnage de Zelcher, Ombre ailée.

○ Nous allons modifier l’animation de Nils, Étoile vagabonde, et Nils, Barde radieux, lorsqu’une aptitude spéciale est activée.

○ Nous réglerons le problème faisant que vous ne pouvez pas recevoir de récompenses dans les Récits perdus lorsque la quantité de récompenses obtenues dépasse la limite maximale.

Vous pourrez recevoir les récompenses des objets jusqu’à atteindre la limite de récompenses pouvant être obtenues.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour ! Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.