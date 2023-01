Hollow Knight: Silksong est la suite très attendue du metroidvania Hollow Knight. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2019 et a suscité un vif intérêt de la part des fans de la série, aujourd’hui un tweet de Xbox pourrait nous rendre un peu d’espoir concernant une sortie cette année.

C’est au travers d’un tweet du compte officiel Xbox que l’information a été relayée. En effet un thread a été publié sur le compte relayant tous les jeux prévus pour une sortie en 2023 sur le Xbox Game Pass. Parmi ceux-ci un certain Hollow Knight Silksong n’aura pas échappé a notre attention.

Silksong suit l’histoire de Hornet, l’un des personnages les plus populaires du jeu original, qui est devenue l’héroïne de cette suite. Selon les développeurs, le jeu sera encore plus grand et plus ambitieux que son prédécesseur, avec de nouvelles capacités, de nouvelles zones à explorer et de nouveaux ennemis à affronter.

Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PC et Mac, et devrait sortir en 2023. Les fans attendent avec impatience de découvrir ce que le développeur Team Cherry a en réserve pour eux avec Silksong. Si le jeu est à la hauteur de son prédécesseur, il devrait être un ajout de choix pour la série.